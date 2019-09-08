Сторонники Хаджимбы начали поздравлять друг друга с победой

Кандидат в президенты Абхазии и действующий президент Рауль Хаджимба во время пресс-брифинга. Архивное фото

Кандидат в президенты Абхазии и действующий президент Рауль Хаджимба во время пресс-брифинга

СУХУМ, 8 сен - РИА Новости. Сторонники Рауля Хаджимбы начали поздравлять его с победой во втором туре выборов президента Абхазии, передает корреспондент РИА Новости.

Около тысячи сторонников действующего президента собрались около его штаба на берегу Черного моря - в так называемом Сухумском порту. Многие из них стоят в помещении штаба и следят за табло, на котором транслируются данные подсчета командой Хаджимбы протоколов с избирательных участков. После подсчета 79 тысяч голосов из 81 тысячи оказалось, что Хаджимба лидирует с 49,4% голосов, у его оппонента Алхаса Квицинии - 47,5%.

После оглашения этих данных сторонники Хаджимбы начали отмечать победу - стрелять в воздух, петь песни, поздравлять и обнимать друг друга, проезжающие автомобили сигналят.

При этом ни ЦИК, ни штаб Алхаса Квицинии пока не публикуют никаких данных. В штабе Квицинии тоже собралось несколько сотен его сторонников, однако тут нет никакой трансляции, атмосфера напряженная.

Ранее глава МВД Абхазии Гарри Аршба на пресс-конференции заявил, что ведомство "готово к пресечению любых провокаций".