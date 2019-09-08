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РИА Новости

Сторонники Хаджимбы начали поздравлять друг друга с победой

23:46 08.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Абхазии и действующий президент Рауль Хаджимба во время пресс-брифинга
Кандидат в президенты Абхазии и действующий президент Рауль Хаджимба во время пресс-брифинга
© РИА Новости / Илья Питалев
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Кандидат в президенты Абхазии и действующий президент Рауль Хаджимба во время пресс-брифинга. Архивное фото
СУХУМ, 8 сен - РИА Новости. Сторонники Рауля Хаджимбы начали поздравлять его с победой во втором туре выборов президента Абхазии, передает корреспондент РИА Новости.
Около тысячи сторонников действующего президента собрались около его штаба на берегу Черного моря - в так называемом Сухумском порту. Многие из них стоят в помещении штаба и следят за табло, на котором транслируются данные подсчета командой Хаджимбы протоколов с избирательных участков. После подсчета 79 тысяч голосов из 81 тысячи оказалось, что Хаджимба лидирует с 49,4% голосов, у его оппонента Алхаса Квицинии - 47,5%.
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После оглашения этих данных сторонники Хаджимбы начали отмечать победу - стрелять в воздух, петь песни, поздравлять и обнимать друг друга, проезжающие автомобили сигналят.
При этом ни ЦИК, ни штаб Алхаса Квицинии пока не публикуют никаких данных. В штабе Квицинии тоже собралось несколько сотен его сторонников, однако тут нет никакой трансляции, атмосфера напряженная.
Ранее глава МВД Абхазии Гарри Аршба на пресс-конференции заявил, что ведомство "готово к пресечению любых провокаций".
Уже днем милиция перекрыла движение автомобилей около здания ЦИК в центре Сухума. Движение автомобилей перекрыто по улице Конфедератов, на которой находится здание ЦИК. Около ЦИК также дежурит большое число милиционеров. Они объясняют это соображениями безопасности.
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