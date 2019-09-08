Хаджимба объявил о своей победе во втором туре выборов в Абхазии

Второй тур президентских выборов в Абхазии

Второй тур президентских выборов в Абхазии

СУХУМ, 8 сен - РИА Новости. Действующий глава Абхазии Рауль Хаджимба вышел к своим сторонникам в Сухуме и объявил о своей победе во втором туре президентских выборов, поблагодарив за поддержку, передает корреспондент РИА Новости.

Около 2 тысяч сторонников Хаджимбы собрались у его штаба на набережной Сухума. Президент Хаджимба вышел к ним и объявил: "Мы победили благодаря вам, я благодарю всех за поддержку".

Хаджимба пожал руки нескольким десяткам своих сторонников, некоторых обнял, после чего вернулся в штаб.