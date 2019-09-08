Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-08T23:38Z
https://ria.ru/20190908/1558464891.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155844/73/1558447322_0:0:3067:1725_1036x0_80_0_0_bff6b84755fb0cba63fc636745331b16.jpg
РИА Новости

Хаджимба объявил о своей победе во втором туре выборов в Абхазии

23:38 08.09.2019
312
© Sputnik / Перейти в фотобанкВторой тур президентских выборов в Абхазии
Второй тур президентских выборов в Абхазии
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Второй тур президентских выборов в Абхазии
СУХУМ, 8 сен - РИА Новости. Действующий глава Абхазии Рауль Хаджимба вышел к своим сторонникам в Сухуме и объявил о своей победе во втором туре президентских выборов, поблагодарив за поддержку, передает корреспондент РИА Новости.
Около 2 тысяч сторонников Хаджимбы собрались у его штаба на набережной Сухума. Президент Хаджимба вышел к ним и объявил: "Мы победили благодаря вам, я благодарю всех за поддержку".
Хаджимба пожал руки нескольким десяткам своих сторонников, некоторых обнял, после чего вернулся в штаб.
В воскресенье в Абхазии прошел второй тур выборов президента. По последним данным после подсчета 79 тысяч голосов из 81 тысячи, Хаджимба лидирует с 49,4% голосов, у его оппонента Алхаса Квицинии - 47,5%.
Сторонники в штабе кандидата в президенты Абхазии Алхаса Квицинии в Сухуме
Вчера, 22:44РИА Новости
Сотни сторонников кандидатов в президенты Абхазии собрались у их штабов
000000
Обсудить 0
АбхазияРауль ХаджимбаВ мире
Рекомендуем
Кандидат в президенты Абхазии Алхас Квициния у избирательного участка после голосования на президентских выборах
Квициния не признал победу Хаджимбы на выборах президента Абхазии
РИА
Новости
Кандидат в президенты Абхазии и действующий президент Рауль Хаджимба во время пресс-брифинга
Сторонники Хаджимбы начали поздравлять друг друга с победой
Второй тур президентских выборов в Абхазии
Хаджимба сохраняет лидерство на выборах в Абхазии с 49,4%
Сторонники в штабе кандидата в президенты Абхазии Алхаса Квицинии в Сухуме
Сотни сторонников кандидатов в президенты Абхазии собрались у их штабов
Лента
новостей
Экран в пресс-центре Центральной избирательной комиссии Абхазии с предварительными итогами голосования на выборах президента Абхазии
В Абхазии разрыв между кандидатами на выборах президента сократился до 1%
Выборы президента Абхазии
Хаджимба лидирует на выборах президента Абхазии
Кандидат в президенты Абхазии и действующий президент Рауль Хаджимба во время пресс-брифинга
В Абхазии около 80 тысяч человек проголосовали на выборах
Автомобиль МВД Абхазии
МВД Абхазии взяло под усиленную охрану район, где находится ЦИК
Единый день голосования в регионах России
Шипулин продолжает лидировать на довыборах в Свердловской области
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Роман Старовойт
Старовойт лидирует в Курской области после обработки половины протоколов
Кандидат в президенты Абхазии и действующий президент Рауль Хаджимба
В ЦИК Абхазии заявили, что Хаджимба выигрывает выборы президента
Выборы президента Абхазии
МИД Грузии назвал второй тур выборов в Абхазии нелегитимным
Стоп-кадр передачи с участием пилота борта №1 Владимира Федорушкина
Экс-пилот рассказал об экстремальной посадке с Путиным на борту
Избиратель в единый день голосования
ЕР лидирует в Севастополе после обработки 10,33% протоколов
Второй тур президентских выборов в Абхазии
Квинциния будет оспаривать победу Хаджимбы на выборах президента Абхазии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:47Беглов лидирует на выборах губернатора Петербурга с 64,54% голосов
09:47Иран опроверг сообщения о скрываемой ядерной деятельности в стране
09:47В Комсомольске-на-Амуре пик паводка отодвинулся на два дня из-за тайфуна
09:46Хасиков лидирует на выборах главы Калмыкии после обработки 99% протоколов
09:37Зеленский консультировался с европейскими лидерами по передаче Цемаха
09:36Хоррор "Оно-2" возглавил российский прокат в выходные
09:35В Москве и области на вторник объявили "желтый" уровень погодной опасности
09:32Информация о вбросе на одном из участков в Башкирии не подтвердилась
09:31На Кубани проверят обстоятельства смерти ребенка в больнице
09:31В ряде районов Хабаровского края отменили занятия в школах из-за тайфуна
09:24ОДК планирует усовершенствовать двигатель ПД-14 для самолета МС-21
09:18Военные укрепили дамбу в микрорайоне Комсомольска-на-Амуре
09:17Подсчет 100% бюллетеней на выборах главы Сахалина завершится во вторник
09:16На выборах губернатора Челябинской области победил Алексей Текслер
09:13Владимир Владимиров победил на выборах губернатора Ставропольского края
09:10Якутия ликвидирует последний лесной пожар в зоне тушения
09:07В Петербурге горел строительный мусор на площади 900 "квадратов"
09:04ОДК может создать замену французскому двигателю для SSJ100
09:00На Кубани пять человек погибли в ДТП с двумя машинами
09:00Ученые придумали, как выявить предраковые состояния с помощью наноалмазов
Лента новостейМолния