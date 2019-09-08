Общественный штаб огласил данные электронного голосования на выборах в МГД

Предварительные результаты выборов в Мосгордуму в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года

Предварительные результаты выборов в Мосгордуму в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Общественный штаб по контролю и наблюдением за выборами огласил результаты электронного голосования на выборах в Мосгордуму - лидируют самовыдвиженцы.

Согласно данным, опубликованным в Telegram-канале штаба, в первом округе лидирует самовыдвиженец Андрей Титов с 1923 голосами, в 10-м - самовыдвиженец Лариса Картавцева с 2124 голосами, являющаяся депутатом прошлого созыва МГД, в 30-м округе - самовыдвиженец Маргарита Русецкая с 1120 голосами.