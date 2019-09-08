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РИА Новости
Единый день голосования

В Орловской области на двух участках могут отменить итоги голосования

23:20 08.09.2019 (обновлено: 23:21 08.09.2019)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкИзбиратель в единый день голосования
Избиратель в единый день голосования
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Избиратель в единый день голосования
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Итоги голосования могут отменить на двух избирательных участках в Орловской области из-за нарушений, сообщил представитель регионального избиркома.
Во время прямого видеовключения в Центризбиркоме представитель избирательной комиссии Орловской области рассказал, что на их горячую линию поступили два сообщения от избирателей о возможных нарушениях на 302 избирательном участке Залегощенского района и 722 избирательном участке Хотынецкого района.
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года
Вчера, 18:42Единый день голосования
ЦИК уличил "Голос" в публикации нарушений с прошлых выборов
"К нам поступил сигнал, потом мы это проанализировали с картой нарушений "Голоса" - аналогичная информация размещена там же. Мы воспользовались возможностью служебного портала, посмотрели время, когда было совершено предполагаемое правонарушение. Сейчас проводим все мероприятия в рамках закона и позиция наша такова, что, скорее всего, территориальная избирательная комиссия примет решение об отмене итогов голосования на двух этих участках", - сказал представитель избиркома Орловской области.
"Там, где есть сомнения, где выявляете нарушения, отменяйте нещадно. И обязательной выявляйте, по чьей это вине. Нарушители не должны уйти от ответственности", - сказала в свою очередь глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru >>
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Единый день голосованияЦИК РФОрловская областьПолитика
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