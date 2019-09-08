В Орловской области на двух участках могут отменить итоги голосования

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Итоги голосования могут отменить на двух избирательных участках в Орловской области из-за нарушений, сообщил представитель регионального избиркома.

Во время прямого видеовключения в Центризбиркоме представитель избирательной комиссии Орловской области рассказал, что на их горячую линию поступили два сообщения от избирателей о возможных нарушениях на 302 избирательном участке Залегощенского района и 722 избирательном участке Хотынецкого района.

"К нам поступил сигнал, потом мы это проанализировали с картой нарушений "Голоса" - аналогичная информация размещена там же. Мы воспользовались возможностью служебного портала, посмотрели время, когда было совершено предполагаемое правонарушение. Сейчас проводим все мероприятия в рамках закона и позиция наша такова, что, скорее всего, территориальная избирательная комиссия примет решение об отмене итогов голосования на двух этих участках", - сказал представитель избиркома Орловской области.