Хаджимба сохраняет лидерство на выборах в Абхазии с 49,4%

Второй тур президентских выборов в Абхазии

Второй тур президентских выборов в Абхазии

СУХУМ, 8 сен - РИА Новости. Действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба сохраняет лидерство во втором туре выборов главы республики с 49,4%, у оппозиционера Алхаса Квицинии 47,5%, следует из данных штаба Хаджимбы, которые он получает с избирательных участков.

Всего обработаны 79,1 тысячи голосов. Всего, по данным штаба, проголосовали около 81 тысячи избирателей.