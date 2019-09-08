Хаджимба сохраняет лидерство на выборах в Абхазии с 49,4%

СУХУМ, 8 сен - РИА Новости. Действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба сохраняет лидерство во втором туре выборов главы республики с 49,4%, у оппозиционера Алхаса Квицинии 47,5%, следует из данных штаба Хаджимбы, которые он получает с избирательных участков.
Всего обработаны 79,1 тысячи голосов. Всего, по данным штаба, проголосовали около 81 тысячи избирателей.
Вчера, 01:03РИА НовостиПроцедура выборов президента Абхазии
Тем временем в штабе Квицинии собрались его сторонники в ожидании результатов голосования. Но пока в штабе публике не транслируют результаты голосования, передает корреспондент РИА Новости.