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РИА Новости

Хаджимба сохраняет лидерство на выборах в Абхазии с 49,4%

23:14 08.09.2019
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© Sputnik / Перейти в фотобанкВторой тур президентских выборов в Абхазии
Второй тур президентских выборов в Абхазии
© Sputnik
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Второй тур президентских выборов в Абхазии
СУХУМ, 8 сен - РИА Новости. Действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба сохраняет лидерство во втором туре выборов главы республики с 49,4%, у оппозиционера Алхаса Квицинии 47,5%, следует из данных штаба Хаджимбы, которые он получает с избирательных участков.
Всего обработаны 79,1 тысячи голосов. Всего, по данным штаба, проголосовали около 81 тысячи избирателей.
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Вчера, 01:03РИА Новости
Процедура выборов президента Абхазии
Тем временем в штабе Квицинии собрались его сторонники в ожидании результатов голосования. Но пока в штабе публике не транслируют результаты голосования, передает корреспондент РИА Новости.
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