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РИА Новости
Единый день голосования

В Курганской области Шумков лидирует после обработки 80% протоколов

23:13 08.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Курганской области Вадим Шумков
Временно исполняющий обязанности губернатора Курганской области Вадим Шумков
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Временно исполняющий обязанности губернатора Курганской области Вадим Шумков. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков лидирует на выборах главы региона с 80,51% после обработки 80% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
По данным ЦИК, обработано 80,29% протоколов, самовыдвиженец Шумков набирает 80,51% голосов, кандидат от КПРФ Яков Сидоров - 9,8% голосов, Татьяна Майборода ("Справедливая Россия") - 4,82%.
В выборах губернатора региона принимают участие четыре кандидата: Татьяна Майборода ("Справедливая Россия"), Яков Сидоров (КПРФ), врио главы региона самовыдвиженец Вадим Шумков и Юрий Ярушин (ЛДПР).
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru >>
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Единый день голосованияВадим ШумковЦИК РФКурганская областьПолитика
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