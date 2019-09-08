Названа средняя явка на выборах в Мосгордуму после обработки 21% протоколов

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Средняя явка по округам на выборах в Мосгордуму по итогам обработки 21% протоколов составляет от 21% до 22%, рассказал журналистам глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
"Средняя явка по округам по итогам обработки 21% протоколов - от 21 до 22%. Но окончательная явка значительно не изменится", - сказал он.
Выборы в столичный парламент проходили в Москве в воскресенье, свои кандидатуры в депутаты представили 225 человек.
23 августа, 14:56РИА НовостиВыборы в Мосгордуму — 2019