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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Названа средняя явка на выборах в Мосгордуму после обработки 21% протоколов

23:09 08.09.2019 (обновлено: 23:10 08.09.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВыборы в Мосгордуму VII созыва
Выборы в Мосгордуму VII созыва
© РИА Новости / Максим Блинов
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Выборы в Мосгордуму VII созыва
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Средняя явка по округам на выборах в Мосгордуму по итогам обработки 21% протоколов составляет от 21% до 22%, рассказал журналистам глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
"Средняя явка по округам по итогам обработки 21% протоколов - от 21 до 22%. Но окончательная явка значительно не изменится", - сказал он.
Выборы в столичный парламент проходили в Москве в воскресенье, свои кандидатуры в депутаты представили 225 человек.
Выборы в Мосгордуму — 2019
23 августа, 14:56РИА Новости
Выборы в Мосгордуму — 2019
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