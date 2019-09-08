В Абхазии около 80 тысяч человек проголосовали на выборах

Кандидат в президенты Абхазии и действующий президент Рауль Хаджимба во время пресс-брифинга

Кандидат в президенты Абхазии и действующий президент Рауль Хаджимба во время пресс-брифинга

СУХУМ, 8 сен - РИА Новости. Около 80 тысяч человек проголосовали во втором туре выборов президента Абхазии, подсчитаны пока около 75 тысяч бюллетеней, сообщили РИА Новости две представителя штаба президента Рауля Хаджимбы.

Ранее сообщалось, что проголосовали около 65 тысяч человек.

"Около 81 тысячи (человек проголосовали), осталось подсчитать около 6 тысяч", - сказал один собеседник.

Второй подтвердил, что свои голоса отдали примерно 80 тысяч человек.