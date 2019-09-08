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РИА Новости

Сотни сторонников кандидатов в президенты Абхазии собрались у их штабов

22:44 08.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСторонники в штабе кандидата в президенты Абхазии Алхаса Квицинии в Сухуме
Сторонники в штабе кандидата в президенты Абхазии Алхаса Квицинии в Сухуме
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сторонники в штабе кандидата в президенты Абхазии Алхаса Квицинии в Сухуме. Архивное фото
СУХУМ, 8 сен - РИА Новости. Сотни сторонников кандидатов в президенты Абхазии собрались у их штабов в Сухуме, передаёт корреспондент РИА Новости.
В воскресенье с республики прошел второй тур президентских выборов.
В частности, очень многолюдно у штаба действующего президента Рауля Хаджимбы на берегу Чёрного моря. Сторонники президента следят за табло, куда транслируются данные подсчёта бюллетеней с избирательных участков.
Каждое новое обновление, согласно которому Хаджимба опережает оппозиционера Алхаса Квицинию, его сторонники встречают аплодисментами. Они обнимают и поздравляют друг друга.
Многолюдно и в штабе партии "Амцахара" в центре Сухума. Сторонники партии, выдвинувшей Квицинию, тоже ждут результатов, но здесь трансляции пока нет.
Ранее сообщалось, что милиция взяла под усиленный контроль здание ЦИК в центре Сухума.
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