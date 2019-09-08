Сторонники в штабе кандидата в президенты Абхазии Алхаса Квицинии в Сухуме. Архивное фото

Сторонники в штабе кандидата в президенты Абхазии Алхаса Квицинии в Сухуме

СУХУМ, 8 сен - РИА Новости. Сотни сторонников кандидатов в президенты Абхазии собрались у их штабов в Сухуме, передаёт корреспондент РИА Новости.

В воскресенье с республики прошел второй тур президентских выборов.

В частности, очень многолюдно у штаба действующего президента Рауля Хаджимбы на берегу Чёрного моря. Сторонники президента следят за табло, куда транслируются данные подсчёта бюллетеней с избирательных участков.

Каждое новое обновление, согласно которому Хаджимба опережает оппозиционера Алхаса Квицинию, его сторонники встречают аплодисментами. Они обнимают и поздравляют друг друга.

Многолюдно и в штабе партии "Амцахара" в центре Сухума. Сторонники партии, выдвинувшей Квицинию, тоже ждут результатов, но здесь трансляции пока нет.