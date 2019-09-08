Посольство России: британская журналистика вырождается во вседозволенность

ЛОНДОН, 8 сен – РИА Новости. Свободная журналистика в Великобритании вырождается во вседозволенность и безответственность, говорится в заявлении посольства России в Лондоне в связи с публикацией в Sunday Times относительно причастности российских спецслужб к террористическим актам в Москве в 1999 года.

"Рассматриваем публикацию в Sunday Times как очередной пример вопиющей некомпетентности и ангажированности отдельных британских СМИ. Примечательно, что подобные материалы выходят на фоне попыток правительства Великобритании быть лидером в борьбе за свободу СМИ во всем мире. Как видно, в самой Британии свободная журналистика вырождается во вседозволенность и безответственность. Это не те "стандарты", которые заслуживают экспорта в другие страны", - говорится в заявлении посольства.

В дипмиссии отметили, что при обострении политической ситуации в Великобритании близкие к правительству СМИ "вбрасывают" разнообразные сюжеты, связанные с Россией и направленные на то, чтобы отвлечь британцев от событий в их собственной стране.

"Однако сегодня газета Sunday Times превзошла саму себя. В совершенно искусственной привязке к муниципальным выборам в Москве и других российских регионах на свет вытащены давнишние конспирологические домыслы о мнимой причастности российских спецслужб к организации террористических актов в Москве и Волгодонске в 1999 году. Следует напомнить, что эта версия, в свое время имевшая некоторое хождение в российских оппозиционных кругах, была в результате отвергнута даже самыми ярыми противниками действующих российских властей", - указала дипмиссия.

По мнению посольства, автор статьи "опустился до прямой лжи", заявив, что "в связи с терактом не только не осужден, но даже не назван ни один виновный". Диппредставительство напомнило, что в 2004 году были приговорены к пожизненному заключению Адам Деккушев и Юсуф Крымшамхалов.