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РИА Новости
Медиавойны

Посольство России: британская журналистика вырождается во вседозволенность

22:29 08.09.2019 (обновлено: 05:03 09.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкТабличка на здании российского посольства в Лондоне
Табличка на здании российского посольства в Лондоне
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Табличка на здании российского посольства в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 8 сен – РИА Новости. Свободная журналистика в Великобритании вырождается во вседозволенность и безответственность, говорится в заявлении посольства России в Лондоне в связи с публикацией в Sunday Times относительно причастности российских спецслужб к террористическим актам в Москве в 1999 года.
"Рассматриваем публикацию в Sunday Times как очередной пример вопиющей некомпетентности и ангажированности отдельных британских СМИ. Примечательно, что подобные материалы выходят на фоне попыток правительства Великобритании быть лидером в борьбе за свободу СМИ во всем мире. Как видно, в самой Британии свободная журналистика вырождается во вседозволенность и безответственность. Это не те "стандарты", которые заслуживают экспорта в другие страны", - говорится в заявлении посольства.
В дипмиссии отметили, что при обострении политической ситуации в Великобритании близкие к правительству СМИ "вбрасывают" разнообразные сюжеты, связанные с Россией и направленные на то, чтобы отвлечь британцев от событий в их собственной стране.
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"Однако сегодня газета Sunday Times превзошла саму себя. В совершенно искусственной привязке к муниципальным выборам в Москве и других российских регионах на свет вытащены давнишние конспирологические домыслы о мнимой причастности российских спецслужб к организации террористических актов в Москве и Волгодонске в 1999 году. Следует напомнить, что эта версия, в свое время имевшая некоторое хождение в российских оппозиционных кругах, была в результате отвергнута даже самыми ярыми противниками действующих российских властей", - указала дипмиссия.
По мнению посольства, автор статьи "опустился до прямой лжи", заявив, что "в связи с терактом не только не осужден, но даже не назван ни один виновный". Диппредставительство напомнило, что в 2004 году были приговорены к пожизненному заключению Адам Деккушев и Юсуф Крымшамхалов.
"Возмущение вызывает проведенная в статье параллель между тем, как решительная реакция тогдашнего председателя правительства Владимира Путина снискала ему быстрый рост популярности среди избирателей, и тем, как Гитлер укрепил фашистскую диктатуру в Германии после поджога Рейхстага в 1933 году. Помимо прочего, это еще одна попытка подорвать общую память о российско-британском союзничестве в борьбе с фашизмом, оскорбительная для ветеранов Второй мировой войны", - отметило посольство.
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Популярные комментарии
Хватит врать. На каждом участке видеокамеры online, тысячи наблюдателей (международных и местных). В России самые прозрачные и демократические выборы. "Медицинский факт"- как говорится.
8 сентября, 23:19
llevone2017
3110001
А в России выборы вырождаются.
8 сентября, 22:40
KKonstantin1984-v
2110026
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