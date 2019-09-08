Медведев оценил значение результатов выборов на Алтае и в Башкирии для ЕР

"Олег Леонидович, вы относительно недавно погрузились в воды политики, поэтому тоже прямо извлекаете результаты. Они, конечно, не скрою, для нашей партии, для "Единой России", выглядят весьма отрадно, в том числе и те результаты, на которые, надеюсь, выйдете и вы, как кандидат на высшую должностную позицию в республике. Конечно, нужно дождаться подведениях итогов, но в целом, то, что вы сейчас рассказываете, во всех нас вселяет оптимизм, что результаты будут весьма и весьма достойными. Но самое главное, конечно, оправдать те надежды, которые программа нашей партии и ваша программа, как кандидата на должность высшего должностного лица, как она была представлена людям, живущим в республике, и оправдать те надежды, которые связаны с этими позициями, с этим избранием", - сказал Медведев, обращаясь к Хорохордину.