Медведев оценил значение результатов выборов на Алтае и в Башкирии для ЕР

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Результаты выборов в Республике Алтай выглядят "весьма отрадно" для "Единой России", но главное - оправдать надежды избирателей, сказал председатель ЕР, премьер-министр Дмитрий Медведев на видеоконференции с региональными отделениями партии.
В ходе видеоконференции кандидат на должность главы республики от ЕР Олег Хороходин доложил о первых итогах выборов, согласно которым он лидирует.
"Олег Леонидович, вы относительно недавно погрузились в воды политики, поэтому тоже прямо извлекаете результаты. Они, конечно, не скрою, для нашей партии, для "Единой России", выглядят весьма отрадно, в том числе и те результаты, на которые, надеюсь, выйдете и вы, как кандидат на высшую должностную позицию в республике. Конечно, нужно дождаться подведениях итогов, но в целом, то, что вы сейчас рассказываете, во всех нас вселяет оптимизм, что результаты будут весьма и весьма достойными. Но самое главное, конечно, оправдать те надежды, которые программа нашей партии и ваша программа, как кандидата на должность высшего должностного лица, как она была представлена людям, живущим в республике, и оправдать те надежды, которые связаны с этими позициями, с этим избранием", - сказал Медведев, обращаясь к Хорохордину.
В заключении он пожелал успехов кандидату ЕР на должность главы региона.
Кроме того, Медведев пообщался с региональным штабом ЕР в Башкортостане.
"Я думаю, что итоги себя не заставят ждать. Судя по тем данным, которыми мы сейчас располагаем, по данным exit poll, на столько, на сколько они являются достоверными, потому что там всегда какие-то отклонения есть, но тем не менее тренд сформировался, сейчас уже начался подсчет", - сказал Медведев, общаясь со штабом Башкортостана.
Он также пожелал успехов в развитии республики и поздравил региональное отделение партии с результатами.
По первым данным ЦИК РФ, врио главы Башкирии Радий Хабиров лидирует на выборах главы республики.