В Геленджике загорелся частный дом

Автомобили пожаротушения у пожарного депо . Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Частный жилой дом загорелся в Геленджике Краснодарского края на площади порядка тысячи квадратных метров, информация о пострадавших уточняется, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
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