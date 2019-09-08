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РИА Новости

В Геленджике загорелся частный дом

22:16 08.09.2019 (обновлено: 05:38 09.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкАвтомобили пожаротушения у пожарного депо
Автомобили пожаротушения у пожарного депо
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Автомобили пожаротушения у пожарного депо . Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Частный жилой дом загорелся в Геленджике Краснодарского края на площади порядка тысячи квадратных метров, информация о пострадавших уточняется, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
Обстоятельства пожара выясняются.
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МЧС РФГеленджикКраснодарский крайПроисшествия
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