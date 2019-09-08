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РИА Новости
Единый день голосования

МВД не зафиксировало нарушений, способных повлиять на итоги выборов

22:13 08.09.2019 (обновлено: 22:25 08.09.2019)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЕдиный день голосования в регионах России
Единый день голосования в регионах России
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Единый день голосования в регионах России
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Нарушений общественного порядка, способных повлиять на итоги выборов в Единый день голосования, не допущено, сообщается на сайте МВД РФ.
"В результате принятых мер нарушений общественного порядка, способных повлиять на итоги выборов, не допущено", - говорится в сообщении.
Камера видеонаблюдения
Вчера, 12:20Выборы в Мосгордуму
Оса едва не помешала контролю за выборами в Мосгордуму
Сообщается, что для охраны правопорядка на избирательных участках было задействовано более 130 тысяч сотрудников органов внутренних дел. Кроме того, были привлечены военные Росгвардии, представители народных дружин, частных охранных организаций и общественных формирований правоохранительной направленности.
"После закрытия участков сотрудниками полиции организовывается безопасная транспортировка избирательных бюллетеней и документации в территориальные избирательные комиссии", - добавляется сообщении.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru >>
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Единый день голосованияМВД РФРоссияПолитика
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