МВД не зафиксировало нарушений, способных повлиять на итоги выборов

Единый день голосования в регионах России

Единый день голосования в регионах России

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Нарушений общественного порядка, способных повлиять на итоги выборов в Единый день голосования, не допущено, сообщается на сайте МВД РФ.

"В результате принятых мер нарушений общественного порядка, способных повлиять на итоги выборов, не допущено", - говорится в сообщении.

Сообщается, что для охраны правопорядка на избирательных участках было задействовано более 130 тысяч сотрудников органов внутренних дел. Кроме того, были привлечены военные Росгвардии, представители народных дружин, частных охранных организаций и общественных формирований правоохранительной направленности.