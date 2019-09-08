МВД не зафиксировало нарушений, способных повлиять на итоги выборов

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Нарушений общественного порядка, способных повлиять на итоги выборов в Единый день голосования, не допущено, сообщается на сайте МВД РФ.
"В результате принятых мер нарушений общественного порядка, способных повлиять на итоги выборов, не допущено", - говорится в сообщении.
Сообщается, что для охраны правопорядка на избирательных участках было задействовано более 130 тысяч сотрудников органов внутренних дел. Кроме того, были привлечены военные Росгвардии, представители народных дружин, частных охранных организаций и общественных формирований правоохранительной направленности.
"После закрытия участков сотрудниками полиции организовывается безопасная транспортировка избирательных бюллетеней и документации в территориальные избирательные комиссии", - добавляется сообщении.