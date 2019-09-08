Авиакомпания Emirates запретила пассажирам провозить дефектные MacBook Pro

ДУБАЙ, 8 сен - РИА Новости. Авикомпания Emirates запретила пассажирам сдавать в багаж или проносить на борт ноутбуки Apple MacBook Pro старой модели с диагональю экрана 15 дюймов, которые были отозваны производителем из соображений безопасности, говорится в заявлении на интернет-сайте авиакомпании.

Речь идет об устройствах, которые продавались с сентября 2015 года по февраль 2017 года. Как отмечала компания Apple, у ограниченного числа MacBook Pro этой серии аккумулятор может перегреваться и представлять угрозу пожарной безопасности.

"В качестве меры предосторожности путешественникам не будет разрешено проносить эти модели MacBook Pro на борт самолета или сдавать в багаж на рейсах Emirates, если аккумулятор не был заменен", - говорится в заявлении авиакомпании.