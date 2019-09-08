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РИА Новости

Авиакомпания Emirates запретила пассажирам провозить дефектные MacBook Pro

22:08 08.09.2019 (обновлено: 05:17 09.09.2019)
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© РИА Новости / Алина ГайнуллинаПрезентация Apple - Новые ноутбуки MacBook с13-дюймовым и 15-дюймовым дисплеями
Презентация Apple - Новые ноутбуки MacBook с13-дюймовым и 15-дюймовым дисплеями
© РИА Новости / Алина Гайнуллина
Презентация Apple - Новые ноутбуки MacBook с13-дюймовым и 15-дюймовым дисплеями. Архивное фото
ДУБАЙ, 8 сен - РИА Новости. Авикомпания Emirates запретила пассажирам сдавать в багаж или проносить на борт ноутбуки Apple MacBook Pro старой модели с диагональю экрана 15 дюймов, которые были отозваны производителем из соображений безопасности, говорится в заявлении на интернет-сайте авиакомпании.
Речь идет об устройствах, которые продавались с сентября 2015 года по февраль 2017 года. Как отмечала компания Apple, у ограниченного числа MacBook Pro этой серии аккумулятор может перегреваться и представлять угрозу пожарной безопасности.

"В качестве меры предосторожности путешественникам не будет разрешено проносить эти модели MacBook Pro на борт самолета или сдавать в багаж на рейсах Emirates, если аккумулятор не был заменен", - говорится в заявлении авиакомпании.

Ранее ряд авиакомпаний, таких как Etihad Airways, Oman Air, Qantas Airways, Virgin Australia, Singapore Airlines и Thai Airway запретили сдавать в багаж на своих рейсах дефектные модели MacBook Pro. При этом они не запрещали брать их с собой на борт самолета.
MacBook. Архивное фото
21 июня, 04:30РИА Новости
Apple отзывает часть ноутбуков MacBook Pro из-за проблем с батареями
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