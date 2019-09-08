Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-08T22:04Z
https://ria.ru/20190908/1558462962.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155845/22/1558452230_0:104:3271:1944_1036x0_80_0_0_7e159283c13c69fe9aace33cebea2639.jpg
РИА Новости
Единый день голосования

В Подмосковье более 417 тысяч избирателей приняли участие в голосовании

22:04 08.09.2019
1516
© РИА Новости / Кирилл Ясько / Перейти в фотобанкЕдиный день голосования в регионах России
Единый день голосования в регионах России
© РИА Новости / Кирилл Ясько
Перейти в фотобанк
Единый день голосования в регионах России
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Более 417 тысяч избирателей или 20,46% проголосовали на выборах в Московской области к 20:00 в воскресенье, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мособлизбиркома.
"Единый день голосования 08.09.2019 на 20.00 - 417 235 или 20,46%", - в говорится в материалах ведомства.
Работа информационного центра ЦИК РФ
Вчера, 16:30Единый день голосования
В ЦИК прокомментировали данные о возможном вмешательстве Google в выборы
В пресс-службе уточняется, что в ходе голосования было зафиксировано четыре жалобы, при этом, на карте нарушений движения "Голос" их 61.
"На основании поступивших заявлений участников избирательного процесса о вбросе бюллетеней на УИК 4052 ТИК Сергиево-Посадского района, руководствуюсь статьями 70 и 77 ФЗ "Об основных гарантиях", признала итоги голосования недействительными",- добавили в ведомстве.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru >>
000006
Обсудить 0
Единый день голосованияМосковская областьПолитика
Рекомендуем
Выборы глав регионов России
Выборы глав регионов России
РИА
Новости
Лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве
В Сети высмеяли слова Порошенко про обмен заключенными
Президент РФ Владимир Путин на борту президентского самолета во время полета на авиабазу Хмеймим в Сирии. 11 декабря 2017
Экс-командир президентского борта рассказал о питании Путина в полетах
Мэр Москвы Сергей Собянин голосует на выборах в Московскую городскую Думу на избирательном участке № 90
Собянин прокомментировал результаты выборов в Мосгордуму
Лента
новостей
Склад забытых вещей метрополитена
Названы самые необычные находки среди забытых в московском метро вещей
Дмитрий Медведев во время голосования на выборах депутатов в Московскую городскую Думу на избирательном участке № 2760 в московском районе Раменки
Медведев заявил, что ЕР удовлетворена результатами прошедших выборов
Логотип корпорации Роскосмос
На режимном объекте "Роскосмоса" задержали 17 человек
Антон Шипулин
Шипулин лидирует на довыборах в Госдуму в Свердловской области
Автомобили пожаротушения у пожарного депо
В Геленджике загорелся частный дом
Израильские солдаты у дороги в Сектор Газа
Израильские военные засекли неудачную попытку ракетного пуска из Газы
Единый день голосования в регионах России
В Подмосковье более 353 тысяч избирателей проголосовали к 17.00
Работа информационного центра ЦИК РФ
В ЦИК прокомментировали данные о возможном вмешательстве Google в выборы
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года
Памфилова: данных об удалении наблюдателей на выборах пока нет
Выборы в Мосгордуму VII созыва
Явка избирателей на цифровых участках в Москве составила 68,2%
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов голосует на выборах в Московскую городскую Думу на избирательном участке No142
Зюганов оценил предварительные результаты однопартийцев на выборах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:51Силовики восемь раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:49ОДК обозначила сроки появления двигателя для сверхзвукового лайнера
09:47Беглов лидирует на выборах губернатора Петербурга с 64,54% голосов
09:47Иран опроверг сообщения о скрываемой ядерной деятельности в стране
09:47В Комсомольске-на-Амуре пик паводка отодвинулся на два дня из-за тайфуна
09:46Хасиков лидирует на выборах главы Калмыкии после обработки 99% протоколов
09:37Зеленский консультировался с европейскими лидерами по передаче Цемаха
09:36Хоррор "Оно-2" возглавил российский прокат в выходные
09:35В Москве и области на вторник объявили "желтый" уровень погодной опасности
09:32Информация о вбросе на одном из участков в Башкирии не подтвердилась
09:31На Кубани проверят обстоятельства смерти ребенка в больнице
09:31В ряде районов Хабаровского края отменили занятия в школах из-за тайфуна
09:24ОДК планирует усовершенствовать двигатель ПД-14 для самолета МС-21
09:18Военные укрепили дамбу в микрорайоне Комсомольска-на-Амуре
09:17Подсчет 100% бюллетеней на выборах главы Сахалина завершится во вторник
09:16На выборах губернатора Челябинской области победил Алексей Текслер
09:13Владимир Владимиров победил на выборах губернатора Ставропольского края
09:10Якутия ликвидирует последний лесной пожар в зоне тушения
09:07В Петербурге горел строительный мусор на площади 900 "квадратов"
09:04ОДК может создать замену французскому двигателю для SSJ100
Лента новостейМолния