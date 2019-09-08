В Подмосковье более 417 тысяч избирателей приняли участие в голосовании

Единый день голосования в регионах России

Единый день голосования в регионах России

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Более 417 тысяч избирателей или 20,46% проголосовали на выборах в Московской области к 20:00 в воскресенье, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мособлизбиркома.

"Единый день голосования 08.09.2019 на 20.00 - 417 235 или 20,46%", - в говорится в материалах ведомства.

В пресс-службе уточняется, что в ходе голосования было зафиксировано четыре жалобы, при этом, на карте нарушений движения "Голос" их 61.