Памфилова: данных об удалении наблюдателей на выборах пока нет

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Информации об удалении наблюдателей на выборах 8 сентября пока нет, по нескольким случаям в Санкт-Петербурге данные проверяются, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Что касается нарушений, информация о которых распространяется в интернете, являются либо вымышленными, фейковыми, либо не являются вообще нарушениями. Но комиссия продолжает проверять любую информацию", - сказала Памфилова.

"Относительно удаления наблюдателей можем сказать, что информации на настоящий момент нет, за исключением нескольких случаев в Санкт-Петербурге, информация о которых проверяется", - добавила она.