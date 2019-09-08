Памфилова: данных об удалении наблюдателей на выборах пока нет

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Информации об удалении наблюдателей на выборах 8 сентября пока нет, по нескольким случаям в Санкт-Петербурге данные проверяются, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
"Что касается нарушений, информация о которых распространяется в интернете, являются либо вымышленными, фейковыми, либо не являются вообще нарушениями. Но комиссия продолжает проверять любую информацию", - сказала Памфилова.
"Относительно удаления наблюдателей можем сказать, что информации на настоящий момент нет, за исключением нескольких случаев в Санкт-Петербурге, информация о которых проверяется", - добавила она.
Ранее сообщалось, что районные суды Санкт-Петербурга отстранили от работы в участковых избирательных комиссиях (УИК) 14 человек за различные нарушения.