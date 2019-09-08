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РИА Новости
Единый день голосования

Памфилова: данных об удалении наблюдателей на выборах пока нет

21:58 08.09.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Информации об удалении наблюдателей на выборах 8 сентября пока нет, по нескольким случаям в Санкт-Петербурге данные проверяются, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
"Что касается нарушений, информация о которых распространяется в интернете, являются либо вымышленными, фейковыми, либо не являются вообще нарушениями. Но комиссия продолжает проверять любую информацию", - сказала Памфилова.
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова и секретарь ЦИК РФ Майя Гришина в информационном центре ЦИК России в единый день голосования в Московскую городскую Думу 8 сентября 2019 года
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"Относительно удаления наблюдателей можем сказать, что информации на настоящий момент нет, за исключением нескольких случаев в Санкт-Петербурге, информация о которых проверяется", - добавила она.
Ранее сообщалось, что районные суды Санкт-Петербурга отстранили от работы в участковых избирательных комиссиях (УИК) 14 человек за различные нарушения.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru >>
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Единый день голосованияЭлла ПамфиловаЦИК РФРоссия
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