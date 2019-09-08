На Новом Арбате в Москве сбили инвалида-колясочника

Ранее в Telegram-каналах появилось видео моментаДТП. На кадрах видно, как одноногий инвалид на коляске пересекает проезжую часть в месте, не предназначенном для пешеходов, и в него на полном ходу врезается автомобиль. От удара мужчину выбросило из коляски.