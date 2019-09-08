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РИА Новости

На Новом Арбате в Москве сбили инвалида-колясочника

21:56 08.09.2019 (обновлено: 05:06 09.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Автомобиль сбил инвалида-колясочника на Новом Арбате в столице, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского управления Госавтоинспекции.
Ранее в Telegram-каналах появилось видео моментаДТП. На кадрах видно, как одноногий инвалид на коляске пересекает проезжую часть в месте, не предназначенном для пешеходов, и в него на полном ходу врезается автомобиль. От удара мужчину выбросило из коляски.

"Совершен наезд на инвалида-колясочника, который пересекал дорогу в неположенном месте Новом Арбате", - рассказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что мужчину госпитализировали, движение в районе ДТП затруднено.
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