На Новом Арбате в Москве сбили инвалида-колясочника

МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Автомобиль сбил инвалида-колясочника на Новом Арбате в столице, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского управления Госавтоинспекции.
Ранее в Telegram-каналах появилось видео моментаДТП. На кадрах видно, как одноногий инвалид на коляске пересекает проезжую часть в месте, не предназначенном для пешеходов, и в него на полном ходу врезается автомобиль. От удара мужчину выбросило из коляски.
"Совершен наезд на инвалида-колясочника, который пересекал дорогу в неположенном месте Новом Арбате", - рассказали в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что мужчину госпитализировали, движение в районе ДТП затруднено.