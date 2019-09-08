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РИА Новости

Медведев посоветовал членам ЕР упростить лексикон

21:49 08.09.2019 (обновлено: 00:03 09.09.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Премьер-министр России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев, подводя итоги единого дня голосования, посоветовал членам региональных отделений партии отдохнуть, чтобы привести свой лексикон "в соответствие с общепринятыми нормами" и не злоупотреблять профессиональным сленгом, чтоб люди их понимали.
В ходе видеоконференции с региональными отделениями партиями представитель штаба ЕР в Иркутской области, докладывая об успехах партии, упомянул "самодвигов".

"Самовыдвиженцев — чтобы люди, которые нас смотрят и слышат, понимали ваш профессиональный жаргон, сленг", — поправил его Медведев.

Он посоветовал ему "немножко отдохнуть, чтобы лексикон привести в соответствие с общепринятыми нормами".
Кроме того, заслушав доклад врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса о ходе избирательной кампании, Медведев сообщил, что в случае победы готов будет встретиться с ним. Чибис на видеоконференцию пришел в футболке с лозунгом его кампании "На Севере — жить!"

"Встретимся с вами в более официальной обстановке. Так что галстук вам придется все-таки надеть. На майку", — пошутил Медведев.

Он также поздравил Чибиса с успешными предварительными результатами на выборах.
"Мы рады видеть, что молодой исполняющий обязанности губернатора, который переселился на север, уже понимает, что теперь ему на Севере жить и работать и отвечать за все те идеи, предложения, с которыми вы вышли на граждан, которые живут в Мурманской области", — сказал глава партии и правительства.
Чибис лидирует на выборах главы Мурманской области с 61,6 процента голосов после обработки 12,35 процента протоколов УИК.
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Дмитрий МедведевЕдиная РоссияРоссияПолитика
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