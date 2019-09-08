В Абхазии разрыв между кандидатами на выборах президента сократился до 1%

СУХУМ, 8 сен - РИА Новости. После подсчёта примерно 75% бюллетеней с участков на выборах президента Абхазии разрыв между кандидатами на пост сократился до 1%, сообщили РИА Новости в штабе действующего главы республики.
"Действующий президент Рауль Хаджимба набирает 49,52%, оппозиционер Алхас Квициния 48,13%. Обработано 45256 голосов", - говорится в данных штаба.
Вчера, 01:03РИА НовостиПроцедура выборов президента Абхазии
В воскресенье в Абхазии состоялся второй тур выборов главы республики, за президентский пост боролись действующий руководитель Абхазии Рауль Хаджимба и председатель оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния.