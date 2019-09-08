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РИА Новости

В Абхазии разрыв между кандидатами на выборах президента сократился до 1%

21:47 08.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЭкран в пресс-центре Центральной избирательной комиссии Абхазии с предварительными итогами голосования на выборах президента Абхазии
Экран в пресс-центре Центральной избирательной комиссии Абхазии с предварительными итогами голосования на выборах президента Абхазии
© РИА Новости / Илья Питалев
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Экран в пресс-центре Центральной избирательной комиссии Абхазии с предварительными итогами голосования на выборах президента Абхазии
СУХУМ, 8 сен - РИА Новости. После подсчёта примерно 75% бюллетеней с участков на выборах президента Абхазии разрыв между кандидатами на пост сократился до 1%, сообщили РИА Новости в штабе действующего главы республики.
"Действующий президент Рауль Хаджимба набирает 49,52%, оппозиционер Алхас Квициния 48,13%. Обработано 45256 голосов", - говорится в данных штаба.
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Вчера, 01:03РИА Новости
Процедура выборов президента Абхазии
В воскресенье в Абхазии состоялся второй тур выборов главы республики, за президентский пост боролись действующий руководитель Абхазии Рауль Хаджимба и председатель оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния.
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