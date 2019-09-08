Врио главы Мурманской области лидирует после обработки 12% протоколов

МУРМАНСК, 8 сен – РИА Новости. Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис лидирует на выборах главы региона с 61,6% голосов после обработки 12,35% протоколов УИК, следует из данных регионального избиркома.

По информации облизбиркома, Чибис лидирует с 61,6% голосов, следом за ним идет Максим Белов (ЛДПР) – у него 15,61% (на выборах 2014 года он набрал 5,5% голосов), у коммуниста Михаила Антропова - 10,41% (11,29% на прошлых выборах). Остальные кандидаты набирают меньше 4% голосов.

В 2014 году явка избирателей на выборы составила 31,02%. На нынешних выборах региональный облизбирком прогнозирует явку на уровне 34-35%.

В этом году с 18 августа шло досрочное голосование в труднодоступных и отдаленных населенных пунктах, а также на судовых участках, где в общей сложности проголосовали 6,2 тысячи избирателей.

Всего на выборах губернатора Мурманской области зарегистрировано шесть кандидатов, все – представители различных политических партий: Михаил Антропов (КПРФ), Максим Белов (ЛДПР), Василий Буров ("Справедливая Россия"), Виталий Измайлов ("Гражданская платформа"), Геннадий Тупикин ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") и Андрей Чибис ("Единая Россия").