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РИА Новости
Единый день голосования

Врио главы Мурманской области лидирует после обработки 12% протоколов

21:46 08.09.2019
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис
Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис
© РИА Новости / Павел Львов
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Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис. Архивное фото
МУРМАНСК, 8 сен – РИА Новости. Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис лидирует на выборах главы региона с 61,6% голосов после обработки 12,35% протоколов УИК, следует из данных регионального избиркома.
По информации облизбиркома, Чибис лидирует с 61,6% голосов, следом за ним идет Максим Белов (ЛДПР) – у него 15,61% (на выборах 2014 года он набрал 5,5% голосов), у коммуниста Михаила Антропова - 10,41% (11,29% на прошлых выборах). Остальные кандидаты набирают меньше 4% голосов.
Единый день голосования в регионах России
Вчера, 19:03Единый день голосования
На выборах губернатора Мурманской области проголосовали 32% избирателей
В 2014 году явка избирателей на выборы составила 31,02%. На нынешних выборах региональный облизбирком прогнозирует явку на уровне 34-35%.
В этом году с 18 августа шло досрочное голосование в труднодоступных и отдаленных населенных пунктах, а также на судовых участках, где в общей сложности проголосовали 6,2 тысячи избирателей.
Всего на выборах губернатора Мурманской области зарегистрировано шесть кандидатов, все – представители различных политических партий: Михаил Антропов (КПРФ), Максим Белов (ЛДПР), Василий Буров ("Справедливая Россия"), Виталий Измайлов ("Гражданская платформа"), Геннадий Тупикин ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") и Андрей Чибис ("Единая Россия").
Кроме того, в Мурманской области проходят выборы депутатов местных советов в 15 муниципалитетах. Всего в Мурманской области были открыты для голосования 590 избирательных участков.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru >>
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Единый день голосованияАндрей ЧибисМурманская областьПолитика
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