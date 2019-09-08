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РИА Новости
Единый день голосования

Медведев назвал создание цифровых участков интересным опытом

21:39 08.09.2019
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев во время голосования на выборах депутатов в Московскую городскую Думу на избирательном участке № 2760 в московском районе Раменки
Дмитрий Медведев во время голосования на выборах депутатов в Московскую городскую Думу на избирательном участке № 2760 в московском районе Раменки
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Дмитрий Медведев во время голосования на выборах депутатов в Московскую городскую Думу на избирательном участке № 2760 в московском районе Раменки
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Создание цифровых участков на выборах в России - интересный опыт, который нужно проанализировать и принять по нему решение на федеральном уровне, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Это новая пилотная история, которую нужно будет взвесить, и все те возможности, которые она открывает. Мы обязательно поговорим, и уже сегодня с Сергеем Семеновичем (Собяниным) говорили. Это интересный, во всяком случае, такой опыт, который обязательным образом должен быть проанализирован, и впоследствии решения должны быть по нему приняты на федеральном уровне", - сказал Медведев на видеоконференции с региональными отделениями партии "Единая Россия".
Премьер как лидер партии в воскресенье после закрытия участков для голосования посетил штаб "Единой России" в Москве.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru >>
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Единый день голосованияДмитрий МедведевРоссияОбщество
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