Явка в СИЗО и больницах на выборах в Мосгордуму составила 90,79%

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Явка на участках временного пребывания, включая СИЗО и больницы, на выборах в Мосгордуму составила 90,79%, рассказал журналистам глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
"Явка составила 90,79%, совместимо с электронным голосованием", - сказал Горбунов.
Он добавил, что в Москве более 100 тысяч человек проголосовали на дому.
Также был запущен новый сервис центральной избирательной комиссии на портале госуслуг, где люди, которые хотели проголосовать на дому, могли подать заявку через интернет. Этим сервисом в Москве воспользовались 400 человек.
Выборы в столичный парламент проходили в Москве в воскресенье, свои кандидатуры в депутаты представили 225 человек. Восьмого сентября на выборах в Мосгордуму по всей столице открывалось 3 602 участков, 162 из них – в больницах и СИЗО. При этом впервые в стране на трех участках в Москве проходил эксперимент по проведению электронного голосования. Кроме того, в Москве было открыто 30 цифровых избирательных участков, где избиратели из регионов выбирали высших должностных лиц и депутатов Госдумы.
23 августа, 14:56РИА НовостиВыборы в Мосгордуму — 2019