Явка в СИЗО и больницах на выборах в Мосгордуму составила 90,79%

Также был запущен новый сервис центральной избирательной комиссии на портале госуслуг, где люди, которые хотели проголосовать на дому, могли подать заявку через интернет. Этим сервисом в Москве воспользовались 400 человек.

Выборы в столичный парламент проходили в Москве в воскресенье, свои кандидатуры в депутаты представили 225 человек. Восьмого сентября на выборах в Мосгордуму по всей столице открывалось 3 602 участков, 162 из них – в больницах и СИЗО. При этом впервые в стране на трех участках в Москве проходил эксперимент по проведению электронного голосования. Кроме того, в Москве было открыто 30 цифровых избирательных участков, где избиратели из регионов выбирали высших должностных лиц и депутатов Госдумы.