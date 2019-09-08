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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Явка в СИЗО и больницах на выборах в Мосгордуму составила 90,79%

21:38 08.09.2019 (обновлено: 21:51 08.09.2019)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЕдиный день голосования в регионах России
Единый день голосования в регионах России
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Единый день голосования в регионах России
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Явка на участках временного пребывания, включая СИЗО и больницы, на выборах в Мосгордуму составила 90,79%, рассказал журналистам глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
"Явка составила 90,79%, совместимо с электронным голосованием", - сказал Горбунов.
Он добавил, что в Москве более 100 тысяч человек проголосовали на дому.
Также был запущен новый сервис центральной избирательной комиссии на портале госуслуг, где люди, которые хотели проголосовать на дому, могли подать заявку через интернет. Этим сервисом в Москве воспользовались 400 человек.
Выборы в столичный парламент проходили в Москве в воскресенье, свои кандидатуры в депутаты представили 225 человек. Восьмого сентября на выборах в Мосгордуму по всей столице открывалось 3 602 участков, 162 из них – в больницах и СИЗО. При этом впервые в стране на трех участках в Москве проходил эксперимент по проведению электронного голосования. Кроме того, в Москве было открыто 30 цифровых избирательных участков, где избиратели из регионов выбирали высших должностных лиц и депутатов Госдумы.
Выборы в Мосгордуму — 2019
23 августа, 14:56РИА Новости
Выборы в Мосгордуму — 2019
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