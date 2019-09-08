Наблюдатели: выборы в Карачаево-Черкесии прошли без нарушений

Избиратель в единый день голосования

Избиратель в единый день голосования

ЧЕРКЕССК, 8 сен - РИА Новости. Единый день голосования в Карачаево-Черкесии проходил без эксцессов и при хорошей явке, считают наблюдатели, следящие за ходом выборов в регионе.

"На момент нашего присутствия выборы на всех участках проходили законно и без нарушений. Активность высокая, что говорит о том, что выборы являются открытыми, конкурентными и честными. Явка хорошая – значит, будет избрана качественная власть, которая будет трудиться на благо народа", - считает один из прибывших в регион наблюдателей, член Совета Ассоциации по защите избирательных прав "Гражданский контроль" Олег Иванников, его слова приводятся на сайте ассоциации.

В свою очередь, представитель общественного движения "Национальный общественный мониторинг" Андрей Кононов также сообщил журналистам, что не зафиксировал нарушений на двух избирательных участках, которые посетили наблюдатели. Он, в частности, заметил, что на участках наблюдается "внимательное отношение к избирателям пожилого возраста и тем, кто впервые пришёл исполнить свой гражданский долг".

Как сообщил РИА Новости представитель избиркома региона, избирательные участки в Карачаево-Черкесии, где проходят выборы в Народное собрание (парламент) республики, закрылись в штатном режиме в 20.00, начался подсчет голосов", - сказал собеседник агентства.

Явка на 18.00 составила 62,59%.

Количество избирателей, внесенных в списки избирателей, составляет 294,2 тысячи человек, отмечает избирком.