Памфилова заявила, что была готова накормить напавшего на нее человека

МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила журналистам, что готова была предложить вломившемуся в ее дом человеку еду и, возможно даже, работу, если бы он просто пришел к ней.
"Конечно, я испытала шок, но спустя время могу сказать, что если бы он просто пришел, когда я была дома, позвонил бы в дверь, если он такой был голодный. Я вот кошек кормлю голодных, собак, у меня живут два бездомных кота, но человека-то накормить вообще никаких проблем нет. Более того, может работу бы какую-нибудь предложила, может где-то подмел бы", - сказала Памфилова журналистам.
Она добавила, что если сейчас может шутить над этой ситуацией, то в момент нападения и сразу после него ей было не до шуток.
Ранее сообщалось, что неизвестный проник в дом Памфиловой и неоднократно ударил ее электрошокером. Как сообщили в МВД, им оказался уроженец одной республик Средней Азии 1983 года рождения. СМИ писали, что мужчина полез в дом за продуктами и не знал, кому он принадлежит.