Памфилова заявила, что была готова накормить напавшего на нее человека

"Конечно, я испытала шок, но спустя время могу сказать, что если бы он просто пришел, когда я была дома, позвонил бы в дверь, если он такой был голодный. Я вот кошек кормлю голодных, собак, у меня живут два бездомных кота, но человека-то накормить вообще никаких проблем нет. Более того, может работу бы какую-нибудь предложила, может где-то подмел бы", - сказала Памфилова журналистам.