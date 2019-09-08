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РИА Новости

Памфилова заявила, что была готова накормить напавшего на нее человека

21:33 08.09.2019 (обновлено: 05:18 09.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГлава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила журналистам, что готова была предложить вломившемуся в ее дом человеку еду и, возможно даже, работу, если бы он просто пришел к ней.
"Конечно, я испытала шок, но спустя время могу сказать, что если бы он просто пришел, когда я была дома, позвонил бы в дверь, если он такой был голодный. Я вот кошек кормлю голодных, собак, у меня живут два бездомных кота, но человека-то накормить вообще никаких проблем нет. Более того, может работу бы какую-нибудь предложила, может где-то подмел бы", - сказала Памфилова журналистам.
Она добавила, что если сейчас может шутить над этой ситуацией, то в момент нападения и сразу после него ей было не до шуток.
Ранее сообщалось, что неизвестный проник в дом Памфиловой и неоднократно ударил ее электрошокером. Как сообщили в МВД, им оказался уроженец одной республик Средней Азии 1983 года рождения. СМИ писали, что мужчина полез в дом за продуктами и не знал, кому он принадлежит.
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова
7 сентября, 18:13РИА Новости
Подозреваемый в нападении на Памфилову жил в лесу, сообщили СМИ
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Элла ПамфиловаПроисшествия
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