В Дзержинске девять человек пострадали в ДТП с автобусом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 сен - РИА Новости. Пятеро пассажиров автобуса и четыре человека, находившихся в легковом автомобиле, получили травмы при столкновении в Дзержинске в Нижегородской области, сообщил РИА Новости директор департамента информационной политики и взаимодействия со СМИ администрации города Валерий Лазарев.

"Пассажирский автобус остановился перед нерегулируемым пешеходным переходом, когда в него сзади на большой скорости врезался автомобиль ВАЗ-2114, в котором находился водитель и 4 пассажира. Столкновение было такой силы, что водителя и пассажира пришлось деблокировать из легкового автомобиля. В Больницу скорой медицинской помощи были доставлены 4 человека, находившиеся в легковом автомобилей. Двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии", - рассказал Лазарев.