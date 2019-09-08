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РИА Новости

В Дзержинске девять человек пострадали в ДТП с автобусом

21:29 08.09.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 сен - РИА Новости. Пятеро пассажиров автобуса и четыре человека, находившихся в легковом автомобиле, получили травмы при столкновении в Дзержинске в Нижегородской области, сообщил РИА Новости директор департамента информационной политики и взаимодействия со СМИ администрации города Валерий Лазарев.
Столкновение рейсового автобуса ПАЗ и легковой машины ВАЗ произошло вечером в воскресенье на улице Октябрьская вблизи дома №34.
"Пассажирский автобус остановился перед нерегулируемым пешеходным переходом, когда в него сзади на большой скорости врезался автомобиль ВАЗ-2114, в котором находился водитель и 4 пассажира. Столкновение было такой силы, что водителя и пассажира пришлось деблокировать из легкового автомобиля. В Больницу скорой медицинской помощи были доставлены 4 человека, находившиеся в легковом автомобилей. Двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии", - рассказал Лазарев.
Он сообщил, что травмы также получили пятеро пассажиров автобуса, среди них есть и несовершеннолетние.
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