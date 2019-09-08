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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Посол Литвы в России отметил прозрачность выборов в Мосгордуму

21:19 08.09.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Литвы в РФ Ремигиюс Мотузас
Чрезвычайный и полномочный посол Литвы в РФ Ремигиюс Мотузас
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Чрезвычайный и полномочный посол Литвы в РФ Ремигиюс Мотузас . Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Посол Литвы в России Ремигиюс Мотузас отметил прозрачность выборов депутатов в Мосгордуму.
"Как я почувствовал сегодня, федеральные власти больше заинтересованы выборами в РФ: в Хабаровске, Санкт-Петербурге и других городах. Но мы заметили, что москвичи тоже активно участвуют в выборах", - сказал он журналистам в Общественном штабе по контролю и наблюдению за выборами депутатов Московской городской Думы VII созыва.
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова и секретарь ЦИК РФ Майя Гришина в информационном центре ЦИК России в единый день голосования в Московскую городскую Думу 8 сентября 2019 года
Вчера, 12:09Единый день голосования
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Дипломат отметил, что предвыборная кампания в Мосгордуму в Москве была очень неспокойная, этим объясняется маленькая явка в городе, очевидно недоверие людей.
Дипломат также отметил прогрессивность онлайн-голосования на ряде участков в Москве.
"Прогрессивно то, что три участка имеют право голосовать в электронной форме. Конечно, это очень хорошо, потому что молодые люди хотят все сделать очень быстро... и выйти на городской праздник. Мы видим, что явка около 90% на этих трех участках", - пояснил он.
"Мы видим, посещая Общественный комитет, Общественный штаб, видя, как работают общественные наблюдатели, что можно следить, как проходят выборы, мы можем сказать, что видим прозрачность выборов сегодня. Не только в Москве, но и в других округах и местах РФ. Но мне кажется, что прозрачность должна быть и в предвыборной кампании... Мне кажется, что надо пересмотреть законы, чтобы создать возможность всем желающим зарегистрироваться", - подчеркнул он.
Выборы в Мосгордуму — 2019
23 августа, 14:56РИА Новости
Выборы в Мосгордуму — 2019
Выборы в столичный парламент проходили в Москве в воскресенье, свои кандидатуры в депутаты представили 225 человек. По всей столице работало 3602 участка, 162 из них – в больницах и СИЗО. При этом впервые в стране на трех участках в Москве проходил эксперимент по проведению электронного голосования. Кроме того, в Москве было открыто 30 цифровых избирательных участков, где избиратели из регионов выбирали высших должностных лиц и депутатов Госдумы.
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Выборы в МосгордумуРемигиюс МотузасМосковская городская думаМоскваПолитика
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