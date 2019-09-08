Посол Литвы в России отметил прозрачность выборов в Мосгордуму

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Посол Литвы в России Ремигиюс Мотузас отметил прозрачность выборов депутатов в Мосгордуму.

"Как я почувствовал сегодня, федеральные власти больше заинтересованы выборами в РФ: в Хабаровске, Санкт-Петербурге и других городах. Но мы заметили, что москвичи тоже активно участвуют в выборах", - сказал он журналистам в Общественном штабе по контролю и наблюдению за выборами депутатов Московской городской Думы VII созыва.

Дипломат отметил, что предвыборная кампания в Мосгордуму в Москве была очень неспокойная, этим объясняется маленькая явка в городе, очевидно недоверие людей.

Дипломат также отметил прогрессивность онлайн-голосования на ряде участков в Москве.

"Прогрессивно то, что три участка имеют право голосовать в электронной форме. Конечно, это очень хорошо, потому что молодые люди хотят все сделать очень быстро... и выйти на городской праздник. Мы видим, что явка около 90% на этих трех участках", - пояснил он.

"Мы видим, посещая Общественный комитет, Общественный штаб, видя, как работают общественные наблюдатели, что можно следить, как проходят выборы, мы можем сказать, что видим прозрачность выборов сегодня. Не только в Москве, но и в других округах и местах РФ. Но мне кажется, что прозрачность должна быть и в предвыборной кампании... Мне кажется, что надо пересмотреть законы, чтобы создать возможность всем желающим зарегистрироваться", - подчеркнул он.