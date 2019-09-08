Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-09T01:30Z
https://ria.ru/20190908/1558461873.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/152140/64/1521406475_0:0:1280:720_1036x0_80_0_0_b58b2d24136b10e58397bcb81a73daa2.jpg
РИА Новости

Путин уволил помощника Бастрыкина

21:15 08.09.2019 (обновлено: 01:30 09.09.2019)
49178
© РИА Новости / Светлана БерилоСтарший помощник председателя СК РФ Игорь Комиссаров
Старший помощник председателя СК РФ Игорь Комиссаров
© РИА Новости / Светлана Берило
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Владимир Путин освободил от должности старшего помощника председателя Следственного комитета генерал-майора юстиции Игоря Комиссарова, сообщил "Коммерсант".
Его уволили 7 сентября по собственному желанию в связи с выходом на пенсию. Выслуга генерал-майора составила 50 лет. В СК России он занимался защитой прав детей и малообеспеченных семей.
Президент РФ Владимир Путин
13 июня, 13:40РИА Новости
Путин освободил от должностей двух генералов из-за дела Голунова
Как заявил изданию Комиссаров, свое увольнение он воспринимает не как поражение, а как "шаг на пути к победе".
По его словам, планов на будущее он пока не строит.
"Имущества за время службы не нажил, есть мотоцикл и автомобиль и пока весьма призрачные перспективы на приватизацию однокомнатной служебной квартиры", — заявил он.
Комиссаров закончил Суворовское училище. За годы работы он служил в разных ведомствах, включая МВД и Федеральную службу судебных приставов. Генерал-майора удостоили тремя госнаградами, а также 30 ведомственными и иностранными регалиями.
Автомобиль Следственного комитета РФ
23 апреля, 16:12РИА Новости
Михаила Ламонова назначили и.о. руководителя СУ СК по Карачаево-Черкесии
1054421151383
Обсудить 24
Игорь КомиссаровСледственный комитет РФВладимир ПутинОбщество
Популярные комментарии
Уволился ..*Комиссаров был уволился 7 сентября по собственному желанию в связи с выходом на пенсию. Выслуга генерал-майора составила 50 лет... Коммерсант выдаёт желаемое за действительное. На РИА новости могут только бездумного копировать?
8 сентября, 21:47
Крах Либерализма
7659124960
Почему, вот Реймер сидит в тюрме, между прочим сам старался их оборудовать по стандартам, вот на практике и проверяет.
8 сентября, 22:05
Моджахед Иванович
1341105
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин на борту президентского самолета во время полета на авиабазу Хмеймим в Сирии. 11 декабря 2017
Экс-командир президентского борта рассказал о питании Путина в полетах
РИА
Новости
Немецкие солдаты проходят пограничный пост у Данцига (Гданьск)
Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой
Лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве
В Сети высмеяли слова Порошенко про обмен заключенными
Логотип корпорации Роскосмос
На режимном объекте "Роскосмоса" задержали 17 человек
Лента
новостей
Улицы Варшавы в огне. Кадр из фильма Обыкновенный фашизм
Минобороны рассекретило документы, касающиеся начала Второй мировой войны
Владимир Цемах после похищения украинскими спецслужбами
Цемах отказался от сделки со следствием по делу MH17
Самка дельфина с детенышем
В Италии самка дельфина отблагодарила рыбаков, спасших ее детеныша
Склад забытых вещей метрополитена
Названы самые необычные находки среди забытых в московском метро вещей
Пьяный мужчина
В Великобритании турист заплатил за пиво более 60 тысяч евро
Вид на Вилючинский вулкан. Архивное фото
Жительницу Камчатки заподозрили в том, что она утопила двух детей в бухте
Лайнер Spectrum of the Seas прибыл в порт Владивостока
Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер
Мэр Москвы Сергей Собянин голосует на выборах в Московскую городскую Думу на избирательном участке № 90
Собянин прокомментировал результаты выборов в Мосгордуму
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон перед встречей с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже
Нетаньяху назвал Бориса Джонсона Ельциным
Выборы в Мосгордуму VII созыва
На выборах в Мосгордуму обработали протоколы голосования в трети округов
Участники договоренности об освобождении между Россией и Украиной прилетели в Москву
Украина отплатила Нидерландам черной неблагодарностью
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:29Кандидат от ЕР лидирует на довыборах в Госдуму в Новгородской области
10:29В нижегородском лесу нашли живыми двух пенсионерок
10:29В Волгоградскую облдуму прошли кандидаты от Партии пенсионеров
10:27Самовыдвиженцы получили 26 мест в Мосгордуме
10:24В новосибирской таможне объяснили, почему изъяли скрипку музыканта Симоняна
10:23ЕР получает более 60% мандатов на выборах в регионах
10:21В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:20Вышинский готов продолжить работу в РИА Новости Украина
10:19Лидер московских единороссов признал свой проигрыш на выборах в МГД
10:19В Хабаровском крае кандидат от ЛДПР лидирует на довыборах в Госдуму
10:18"Единая Россия" с 80,83% лидирует на выборах в парламент Тувы
10:10При взрыве в Кабуле пострадали три человека
10:09Локоть намерен сохранить прямые выборы мэра Новосибирска
10:05Итоговая явка на выборах в Мосгордуму составила 21,77%
10:05Синоптики пообещали июльскую погоду в сентябре
10:03В Ереване задержали авиадебошира, который сообщил о бомбе в ручной клади
10:03Лидер московских единороссов уступает кандидату от КПРФ на выборах в МГД
10:00Вышинского встретили в МИА "Россия сегодня" караваем
09:59Обстановка в Сухуме после подсчета голосов второго тура выборов спокойная
09:58В России увеличат детские пособия, пишут СМИ
Лента новостейМолния