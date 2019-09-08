Путин уволил помощника Бастрыкина

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Владимир Путин освободил от должности старшего помощника председателя Следственного комитета генерал-майора юстиции Игоря Комиссарова, сообщил Владимир Путин освободил от должности старшего помощника председателя Следственного комитета генерал-майора юстиции Игоря Комиссарова, сообщил "Коммерсант"

Его уволили 7 сентября по собственному желанию в связи с выходом на пенсию. Выслуга генерал-майора составила 50 лет. В СК России он занимался защитой прав детей и малообеспеченных семей.

Как заявил изданию Комиссаров, свое увольнение он воспринимает не как поражение, а как "шаг на пути к победе".

По его словам, планов на будущее он пока не строит.

"Имущества за время службы не нажил, есть мотоцикл и автомобиль и пока весьма призрачные перспективы на приватизацию однокомнатной служебной квартиры", — заявил он.