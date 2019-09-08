Путин уволил помощника Бастрыкина

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Владимир Путин освободил от должности старшего помощника председателя Следственного комитета генерал-майора юстиции Игоря Комиссарова, сообщил "Коммерсант".
Его уволили 7 сентября по собственному желанию в связи с выходом на пенсию. Выслуга генерал-майора составила 50 лет. В СК России он занимался защитой прав детей и малообеспеченных семей.
Как заявил изданию Комиссаров, свое увольнение он воспринимает не как поражение, а как "шаг на пути к победе".
По его словам, планов на будущее он пока не строит.
"Имущества за время службы не нажил, есть мотоцикл и автомобиль и пока весьма призрачные перспективы на приватизацию однокомнатной служебной квартиры", — заявил он.
Комиссаров закончил Суворовское училище. За годы работы он служил в разных ведомствах, включая МВД и Федеральную службу судебных приставов. Генерал-майора удостоили тремя госнаградами, а также 30 ведомственными и иностранными регалиями.