Президент Бразилии перенес операцию по удалению грыжи

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент Бразилии Жаир Болсонару успешно перенес операцию по удалению послеоперационной грыжи, передает агентство Президент Бразилии Жаир Болсонару успешно перенес операцию по удалению послеоперационной грыжи, передает агентство Блумберг со ссылкой на его хирурга.

Ранее бразильский лидер заявил, что 20 сентября отправится на сессию Генеральной Ассамблеи ООН даже в инвалидном кресле или на носилках после предстоящей операции, чтобы обсудить ситуацию в регионе Амазонии.

Агентство отмечает, что это уже четвертая операция для бразильского лидера. Он прибыл в больницу Vila Nova Star в городе Сан-Паулу в субботу. Хирург Антониу Луис Маседу (Antonio Luiz Macedo) уточнил, что хирургическое вмешательство продлилось более пяти часов и закончилось около 15.40 по среднему времени по Гринвичу (18.40 мск).

"Процедура прошла успешно… Президент уже перенес три крупные операции", - заявил медик в эфире телеканала G1