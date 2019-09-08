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РИА Новости

В Абхазии официальных заявлений в ЦИК о нарушениях на выборах не поступало

21:00 08.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкИзбиратель бросает в урну бюллетень в день второго тура выборов президента Абхазии на избирательном участке в Москве
Избиратель бросает в урну бюллетень в день второго тура выборов президента Абхазии на избирательном участке в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Избиратель бросает в урну бюллетень в день второго тура выборов президента Абхазии на избирательном участке в Москве
СУХУМ, 8 сен - РИА Новости. Все избирательные участки по выборам президента Абхазии закрылись, избиркомы приступили к подсчету голосов, заявлений в ЦИК о нарушениях пока не поступало, сообщил председатель ЦИК Абхазии Тамаз Гогия.
"Предварительные результаты будут объявлены завтра в 12.00 (совпадает с мск)", - сообщил Гогия журналистам.
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"Порог явки (25% - ред.) превзойден. Данные по явке были объявлены на 18.00 (50,99% - ред.). Они далеко перешагнули порог явки. Подсчет только начался", - подчеркнул председатель ЦИК.
По его словам, "официальных заявлений в ЦИК о нарушениях пока не поступало".
"Возможно такое от окружных комиссий вместе с протоколами - вероятность такая есть, хотя мы такой информации не имеем", - подчеркнул Гогия.
В воскресенье в Абхазии состоялся второй тур выборов главы республики, за президентский пост боролись действующий руководитель Абхазии Рауль Хаджимба и председатель оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния.
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