В Абхазии официальных заявлений в ЦИК о нарушениях на выборах не поступало

Избиратель бросает в урну бюллетень в день второго тура выборов президента Абхазии на избирательном участке в Москве

Избиратель бросает в урну бюллетень в день второго тура выборов президента Абхазии на избирательном участке в Москве

СУХУМ, 8 сен - РИА Новости. Все избирательные участки по выборам президента Абхазии закрылись, избиркомы приступили к подсчету голосов, заявлений в ЦИК о нарушениях пока не поступало, сообщил председатель ЦИК Абхазии Тамаз Гогия.

"Предварительные результаты будут объявлены завтра в 12.00 (совпадает с мск)", - сообщил Гогия журналистам.

"Порог явки (25% - ред.) превзойден. Данные по явке были объявлены на 18.00 (50,99% - ред.). Они далеко перешагнули порог явки. Подсчет только начался", - подчеркнул председатель ЦИК.

По его словам, "официальных заявлений в ЦИК о нарушениях пока не поступало".

"Возможно такое от окружных комиссий вместе с протоколами - вероятность такая есть, хотя мы такой информации не имеем", - подчеркнул Гогия.