Прокуратура начала проверку после инцидента с самолетом в Шереметьево

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Самолет авиакомпании "Россия" прекратил взлет из-за задымления одного из двигателей в Шереметьево, сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

Ранее сообщалось, что авиакомпания "Россия" опровергает информацию о возгорании самолета в аэропорту Шереметьево, произошел выброс продуктов сгорания авиационного топлива.

"Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с задымлением двигателя воздушного судна авиакомпании "Россия" в аэропорту Шереметьево", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на борту было 369 пассажиров, пострадавших нет, самолет отстранен от полетов. Пассажиры находятся в здании аэропорта, их доставят до места назначения резервным бортом.

"Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются, организацию предполетного технического обслуживания воздушного судна поручено проверить Московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте", - добавляет прокуратура.