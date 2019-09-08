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РИА Новости

Прокуратура начала проверку после инцидента с самолетом в Шереметьево

20:51 08.09.2019
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© РИА Новости / Марина Лысцева / Перейти в фотобанкСамолеты в аэропорту "Шереметьево"
Самолеты в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Марина Лысцева
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Самолеты в аэропорту "Шереметьево". Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Самолет авиакомпании "Россия" прекратил взлет из-за задымления одного из двигателей в Шереметьево, сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура.
Ранее сообщалось, что авиакомпания "Россия" опровергает информацию о возгорании самолета в аэропорту Шереметьево, произошел выброс продуктов сгорания авиационного топлива.
"Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с задымлением двигателя воздушного судна авиакомпании "Россия" в аэропорту Шереметьево", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на борту было 369 пассажиров, пострадавших нет, самолет отстранен от полетов. Пассажиры находятся в здании аэропорта, их доставят до места назначения резервным бортом.
"Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются, организацию предполетного технического обслуживания воздушного судна поручено проверить Московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте", - добавляет прокуратура.
Ранее сообщалось, что самолет Boeing-777 сообщением Москва-Владивосток прекратил взлет в аэропорту "Шереметьево" после срабатывания датчика неисправности одного из двигателей. Командир воздушного судна принял решение заглушить двигатели.
Столкновение самолетов в аэропорту Шереметьево
3 сентября, 17:54РИА Новости
Опубликовано видео с места столкновения самолетов в Шереметьево
200311
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