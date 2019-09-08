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РИА Новости
Единый день голосования

В Карачаево-Черкесии закрылись избирательные участки

20:38 08.09.2019 (обновлено: 20:39 08.09.2019)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкЕдиный день голосования в регионах России
Единый день голосования в регионах России
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Единый день голосования в регионах России
ПЯТИГОРСК, 8 сен - РИА Новости. Избирательные участки закрылись в Карачаево-Черкесии, где проходят выборы в парламент республики, сообщил РИА Новости представитель избиркома регина.
"Избирательные участки закрылись в штатном режиме в 20.00, начался подсчет голосов", - сказал собеседник агентства.
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Вчера, 18:41Единый день голосования
Долгожители в Карачаево-Черкесии проголосовали на выборах в парламент
Явка на 18.00 составила 62,59%.
Количество избирателей, внесенных в списки избирателей, составляет 294,2 тысячи человек, отмечает избирком.
Парламент избирается по пропорциональной системе, на 50 депутатских мандатов претендуют шесть политических партий: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Патриоты России", "Гражданская платформа", "Справедливая Россия". Для прохождения в законодательный орган партиям необходимо преодолеть пятипроцентный барьер, далее количество мандатов распределится пропорционально проголосовавшим за них избирателей.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru >>
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Единый день голосованияКарачаево-ЧеркесияПолитика
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