В Карачаево-Черкесии закрылись избирательные участки

ПЯТИГОРСК, 8 сен - РИА Новости. Избирательные участки закрылись в Карачаево-Черкесии, где проходят выборы в парламент республики, сообщил РИА Новости представитель избиркома регина.

"Избирательные участки закрылись в штатном режиме в 20.00, начался подсчет голосов", - сказал собеседник агентства.

Долгожители в Карачаево-Черкесии проголосовали на выборах в парламент

Долгожители в Карачаево-Черкесии проголосовали на выборах в парламент

Парламент избирается по пропорциональной системе, на 50 депутатских мандатов претендуют шесть политических партий: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Патриоты России", "Гражданская платформа", "Справедливая Россия". Для прохождения в законодательный орган партиям необходимо преодолеть пятипроцентный барьер, далее количество мандатов распределится пропорционально проголосовавшим за них избирателей.