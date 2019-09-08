Локоть после обработки 74,7% протоколов лидирует на выборах в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 8 сен – РИА Новости. Действующий мэр Новосибирска Анатолий Локоть после обработки 74,68% протоколов участковых избирательных комиссий лидирует на выборах градоначальника с 50,62% голосов избирателей, сообщает информационное табло в горизбиркоме.

Второе место занимает самовыдвиженец Сергей Бойко с 18,24%, третье Евгений Лебедев (ЛДПР) с 9,64%, четвертое Наталья Пинус (Российский общенародный союз) с 8,06%, пятое Данияр Сафиуллин ("Родина") с 7,34%. Остальные набирают менее 1%.

Представители ЕР решили не выдвигать своего кандидата на пост градоначальника.

В бюллетенях были представлены 15 кандидатов. Принять участие в выборах мэра Новосибирска могли более 1,186 миллиона человек. По данным городской избирательной комиссии, явка за полчаса до закрытия избирательных участков составила 19,13%. На предыдущих выборах мэра 6 апреля 2014 года явка избирателей на 19.30 составила 31,31%.