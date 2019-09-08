В Кабардино-Балкарии завершилось голосование на выборах в парламент

Единый день голосования в регионах России

Единый день голосования в регионах России

НАЛЬЧИК, 8 сен - РИА Новости. Голосование на выборах депутатов парламента Кабардино-Балкарии завершилось, закрылись все 355 избирательных участков, расположенных в республике, сообщил РИА Новости заместитель председателя региональной избирательной комиссии Мусса Джаппуев.

"В 20.00 мск голосование на выборах в парламент Кабардино-Балкарии завершилось, участковые комиссии начинают подсчитывать голоса избирателей. Сообщений о нарушениях в ходе выборов к нам не поступало", - сказал Джаппуев.

По состоянию на 18.00 мск воскресенья в Кабардино-Балкарии приняли участие в выборах 59,16% избирателей. Пять лет назад на выборах в парламент КБР явка на это же время составляла 65,01%.