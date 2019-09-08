Врио главы Улан-Удэ лидирует на выборах мэра с 52,98% голосов

КРАСНОЯРСК, 8 сен - РИА Новости. Действующий временно исполняющий главы администрации Улан-Удэ самовыдвиженец Игорь Шутенков, по предварительным данным, лидирует на выборах мэра, сообщили РИА Новости в избирательной комиссии Бурятии.
"Игорь Шутенков лидирует на данный момент – у него пока 52,98% голосов. Вячеслав Мархаев набрал 36,59%", - сказал собеседник агентства.
В избиркоме республики сообщили, что за Багдаева проголосовало 2,49%, за остальных кандидатов – не более двух процентов. По последним данным республиканского избиркома, на выборах мэра проголосовали 99,67 тысячи избирателей, явка составила 34,25%.
Кандидатами в мэры Улан-Удэ являются Батодолай Багдаев (Коммунистическая партия социальной справедливости), Геннадий Бадмаев ("Справедливая Россия"), сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев (КПРФ), Алексей Хандархаев ("Гражданская платформа"), Николай Чимитов (ЛДПР), самовыдвиженец Игорь Шутенков.
Выборы мэра Улан-Удэ проводятся впервые за 12 лет. Ранее главу выбирали депутаты горсовета. Прямые выборы вернул республиканский парламент в конце 2018 года.