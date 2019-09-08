Врио главы Улан-Удэ лидирует на выборах мэра с 52,98% голосов

Избиратель в единый день голосования

Избиратель в единый день голосования

КРАСНОЯРСК, 8 сен - РИА Новости. Действующий временно исполняющий главы администрации Улан-Удэ самовыдвиженец Игорь Шутенков, по предварительным данным, лидирует на выборах мэра, сообщили РИА Новости в избирательной комиссии Бурятии.

"Игорь Шутенков лидирует на данный момент – у него пока 52,98% голосов. Вячеслав Мархаев набрал 36,59%", - сказал собеседник агентства.

В избиркоме республики сообщили, что за Багдаева проголосовало 2,49%, за остальных кандидатов – не более двух процентов. По последним данным республиканского избиркома, на выборах мэра проголосовали 99,67 тысячи избирателей, явка составила 34,25%.

Кандидатами в мэры Улан-Удэ являются Батодолай Багдаев (Коммунистическая партия социальной справедливости), Геннадий Бадмаев ("Справедливая Россия"), сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев (КПРФ), Алексей Хандархаев ("Гражданская платформа"), Николай Чимитов (ЛДПР), самовыдвиженец Игорь Шутенков.