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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Избирательные участки закрылись на выборах в Мосгордуму

20:03 08.09.2019 (обновлено: 03:27 09.09.2019)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВыборы в Мосгордуму VII созыва
Выборы в Мосгордуму VII созыва
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Выборы в Мосгордуму VII созыва
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Голосование на избирательных участках на выборах в Мосгордуму завершилось в 20.00 часов.
Всего в столице работали 3,6 тысячи участков, 162 из них находятся в больницах и СИЗО. При этом впервые в стране на трех участках в Москве прошел эксперимент по проведению электронного голосования. Кроме того, в Москве открывалось 30 цифровых избирательных участков, где избиратели выбирали высших должностных лиц и депутатов Госдумы.
Выборы в Мосгордуму VII созыва
Вчера, 17:13Выборы в Мосгордуму
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По данным Мосгоризбиркома, к 18.00 явка на выборах в столице составила 17,15%.
Выборы в столичный парламент проходили в Москве в воскресенье, свои кандидатуры в депутаты представили 225 человек. По итогам выборов депутатов Мосгордумы шестого созыва, которые прошли в 2014 году, явка избирателей составила 21,04%, большинство мест в парламенте получила "Единая Россия" - 28 мандатов, также в столичный парламент прошли 5 представителей КПРФ, один депутат от ЛДПР, один от партии "Родина" и 10 самовыдвиженцев.
Камера видеонаблюдения
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