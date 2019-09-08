Избирательные участки закрылись на выборах в Мосгордуму

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Голосование на избирательных участках на выборах в Мосгордуму завершилось в 20.00 часов.

Всего в столице работали 3,6 тысячи участков, 162 из них находятся в больницах и СИЗО. При этом впервые в стране на трех участках в Москве прошел эксперимент по проведению электронного голосования. Кроме того, в Москве открывалось 30 цифровых избирательных участков, где избиратели выбирали высших должностных лиц и депутатов Госдумы.

По данным Мосгоризбиркома, к 18.00 явка на выборах в столице составила 17,15%.