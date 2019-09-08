В Абхазии завершилось голосование на президентских выборах

Экран в пресс-центре Центральной избирательной комиссии Абхазии с предварительными итогами голосования на выборах президента Абхазии

Экран в пресс-центре Центральной избирательной комиссии Абхазии с предварительными итогами голосования на выборах президента Абхазии

СУХУМ, 8 сен - РИА Новости. Избирательные участки для голосования на выборах президента закрылись в Абхазии в 20.00 по местному времени (совпадает с мск).

Участки работали с 08.00. Всего на территории республики работали 152 участка.

Жители выбирали между действующим главой государства Раулем Хаджимбой и лидером оппозиционной партии Алхасом Квицинией. Хаджимба в первом туре, который прошел 25 августа, набрал 24,83%, Квициния - 22,91%.

Для победы во втором туре кандидату необходимо набрать больше голосов избирателей, чем у его соперника, при условии, что число голосов за него больше, чем отданных против. Порог явки составляет 25%.