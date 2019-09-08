Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-08T20:01Z
https://ria.ru/20190908/1558460073.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155790/63/1557906380_0:314:3084:2048_1036x0_80_0_0_ef707645c9ab65eeb5a67b436c8a5fa3.jpg
РИА Новости

В Абхазии завершилось голосование на президентских выборах

20:01 08.09.2019
840
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЭкран в пресс-центре Центральной избирательной комиссии Абхазии с предварительными итогами голосования на выборах президента Абхазии
Экран в пресс-центре Центральной избирательной комиссии Абхазии с предварительными итогами голосования на выборах президента Абхазии
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Экран в пресс-центре Центральной избирательной комиссии Абхазии с предварительными итогами голосования на выборах президента Абхазии
СУХУМ, 8 сен - РИА Новости. Избирательные участки для голосования на выборах президента закрылись в Абхазии в 20.00 по местному времени (совпадает с мск).
Участки работали с 08.00. Всего на территории республики работали 152 участка.
Выборы президента Абхазии
Вчера, 01:03РИА Новости
Процедура выборов президента Абхазии
Жители выбирали между действующим главой государства Раулем Хаджимбой и лидером оппозиционной партии Алхасом Квицинией. Хаджимба в первом туре, который прошел 25 августа, набрал 24,83%, Квициния - 22,91%.
Для победы во втором туре кандидату необходимо набрать больше голосов избирателей, чем у его соперника, при условии, что число голосов за него больше, чем отданных против. Порог явки составляет 25%.
Одновременно с главой Абхазии избирается и вице-президент.
Избиратель бросает в урну бюллетень в день второго тура выборов президента Абхазии на избирательном участке в Москве
Вчера, 19:51РИА Новости
Глава ЦИК Абхазии рассказал о жалобах в ходе выборов президента
200000
Обсудить 0
АбхазияВ мире
Рекомендуем
Выборы президента Абхазии
Хаджимба лидирует на выборах президента Абхазии
РИА
Новости
Избиратель бросает в урну бюллетень в день второго тура выборов президента Абхазии на избирательном участке в Москве
Глава ЦИК Абхазии рассказал о жалобах в ходе выборов президента
Кандидат в президенты Абхазии Алхас Квициния на избирательном участке во время голосования на президентских выборах
Соперник действующего президента Абхазии проголосовал на выборах в Сухуме
Кандидат в президенты Абхазии и действующий президент Рауль Хаджимба
В ЦИК Абхазии заявили, что Хаджимба выигрывает выборы президента
Лента
новостей
Лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве
В Сети высмеяли слова Порошенко про обмен заключенными
Экран в пресс-центре Центральной избирательной комиссии Абхазии с предварительными итогами голосования на выборах президента Абхазии
В Абхазии разрыв между кандидатами на выборах президента сократился до 1%
Кандидат в президенты Абхазии Алхас Квициния у избирательного участка после голосования на президентских выборах
Квициния не признал победу Хаджимбы на выборах президента Абхазии
Второй тур президентских выборов в Абхазии
Квинциния будет оспаривать победу Хаджимбы на выборах президента Абхазии
Второй тур президентских выборов в Абхазии
Хаджимба сохраняет лидерство на выборах в Абхазии с 49,4%
Кандидат в президенты Абхазии и действующий президент Рауль Хаджимба во время пресс-брифинга
В Абхазии около 80 тысяч человек проголосовали на выборах
Президент РФ Владимир Путин на борту президентского самолета во время полета на авиабазу Хмеймим в Сирии. 11 декабря 2017
Экс-командир президентского борта рассказал о питании Путина в полетах
Избиратель бросает в урну бюллетень в день второго тура выборов президента Абхазии на избирательном участке в Москве
В выборах президента Абхазии приняли участие более половины избирателей
Парламентские выборы в Абхазии
Глава ЦИК Абхазии назвал несостоятельными доводы оппозиции
Кандидат в президенты Абхазии и действующий президент Рауль Хаджимба во время пресс-брифинга
Президент Абхазии Хаджимба проголосовал во втором туре выборов
Председатель Центральной избирательной комиссии Абхазии Тамаз Гогия на пресс-конференции о предварительных итогах голосования на выборах президента Абхазии. 26 августа 2019
Квициния пообещал вскоре дать решение по итогам выборов президента Абхазии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:58В России увеличат детские пособия, пишут СМИ
09:57Хабиров озвучит стратегию развития Башкирии 19 сентября
09:55Помощник Зеленского рассказал о переговорах по освобождению украинцев
09:51Силовики восемь раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:49ОДК обозначила сроки появления двигателя для сверхзвукового лайнера
09:47Беглов лидирует на выборах губернатора Петербурга с 64,54% голосов
09:47Иран опроверг сообщения о скрываемой ядерной деятельности в стране
09:47В Комсомольске-на-Амуре пик паводка отодвинулся на два дня из-за тайфуна
09:46Хасиков лидирует на выборах главы Калмыкии после обработки 99% протоколов
09:37Зеленский консультировался с европейскими лидерами по передаче Цемаха
09:36Хоррор "Оно-2" возглавил российский прокат в выходные
09:35В Москве и области на вторник объявили "желтый" уровень погодной опасности
09:32Информация о вбросе на одном из участков в Башкирии не подтвердилась
09:31На Кубани проверят обстоятельства смерти ребенка в больнице
09:31В ряде районов Хабаровского края отменили занятия в школах из-за тайфуна
09:24ОДК планирует усовершенствовать двигатель ПД-14 для самолета МС-21
09:18Военные укрепили дамбу в микрорайоне Комсомольска-на-Амуре
09:17Подсчет 100% бюллетеней на выборах главы Сахалина завершится во вторник
09:16На выборах губернатора Челябинской области победил Алексей Текслер
09:13Владимир Владимиров победил на выборах губернатора Ставропольского края
Лента новостейМолния