Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине

Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в резиденции президента Франции "Форт Брегансон"

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщила пресс-служба российского лидера.

Главной темой беседы стала ситуация на Украине.

В первую очередь политики позитивно оценили гуманитарную акцию по одновременному освобождению осужденных и задержанных россиян и украинцев по формату "35 на 35".

Также они обсудили дальнейшие шаги по стабилизации ситуации в Донбассе, рассказали в пресс-службе.

Так, Путин заявил, что нужно тщательнее готовиться к саммиту "нормандской четверки". В то же время он обратил внимание на то, что Киев должен выполнять договоренности, достигнутые в 2015 и 2016 годах.

Лидеры двух стран подчеркнули безальтернативность минского "комплекса мер" для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины.