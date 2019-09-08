Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщила пресс-служба российского лидера.
Главной темой беседы стала ситуация на Украине.
В первую очередь политики позитивно оценили гуманитарную акцию по одновременному освобождению осужденных и задержанных россиян и украинцев по формату "35 на 35".
Также они обсудили дальнейшие шаги по стабилизации ситуации в Донбассе, рассказали в пресс-службе.
Так, Путин заявил, что нужно тщательнее готовиться к саммиту "нормандской четверки". В то же время он обратил внимание на то, что Киев должен выполнять договоренности, достигнутые в 2015 и 2016 годах.
Лидеры двух стран подчеркнули безальтернативность минского "комплекса мер" для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины.
Накануне Путин провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Они также обсудили состоявшееся одновременное освобождение заключенных, проблему урегулирования внутриукраинского конфликта и договорились продолжить подготовительную работу для проведения саммита "нормандской четверки".
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru