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РИА Новости

Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине

20:00 08.09.2019 (обновлено: 07:02 09.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в резиденции президента Франции "Форт Брегансон"
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в резиденции президента Франции Форт Брегансон
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщила пресс-служба российского лидера.
Главной темой беседы стала ситуация на Украине.
В первую очередь политики позитивно оценили гуманитарную акцию по одновременному освобождению осужденных и задержанных россиян и украинцев по формату "35 на 35".
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Также они обсудили дальнейшие шаги по стабилизации ситуации в Донбассе, рассказали в пресс-службе.
Так, Путин заявил, что нужно тщательнее готовиться к саммиту "нормандской четверки". В то же время он обратил внимание на то, что Киев должен выполнять договоренности, достигнутые в 2015 и 2016 годах.
Лидеры двух стран подчеркнули безальтернативность минского "комплекса мер" для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины.
Накануне Путин провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Они также обсудили состоявшееся одновременное освобождение заключенных, проблему урегулирования внутриукраинского конфликта и договорились продолжить подготовительную работу для проведения саммита "нормандской четверки".
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00РИА Новости
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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Эммануэль МакронВладимир ПутинФранцияРоссияВ мире
Популярные комментарии
О судьбе Украины! Судьба России и россиян его не волнует вовсе!
8 сентября, 21:22
Clever
570212048
А зачем Макрону Россия?...он с Францией еле-еле справляется))
8 сентября, 21:32
Константин Чистов
31200005
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