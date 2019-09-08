Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-08T19:51Z
https://ria.ru/20190908/1558459704.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155844/66/1558446620_0:85:3074:1814_1036x0_80_0_0_0d9300094776974eebcd54e60980b2f0.jpg
РИА Новости

Глава ЦИК Абхазии рассказал о жалобах в ходе выборов президента

19:51 08.09.2019
1052
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкИзбиратель бросает в урну бюллетень в день второго тура выборов президента Абхазии на избирательном участке в Москве
Избиратель бросает в урну бюллетень в день второго тура выборов президента Абхазии на избирательном участке в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Избиратель бросает в урну бюллетень в день второго тура выборов президента Абхазии на избирательном участке в Москве
СУХУМ, 8 сен - РИА Новости. Заявлений о серьезных нарушениях на выборах президента Абхазии не поступало, однако были небольшие жалобы, сообщил глава ЦИК Абхазии Тамаз Гогия.
"Серьезных жалоб не было. Информация поступает в устном виде. В любом случае на каждую информацию мы реагируем, в том числе из-за пределов республики Абхазия", - рассказал Гогия журналистам.
Так, на одном участке избирательница пожаловалась, что ей отказали в возможности проголосовать на дому во втором туре, хотя она голосовала в первом - оказалось, что она не знала о необходимости писать заявление два раза - и для первого, и для второго туров отдельно.
"Ее претензия в том, что ЦИК недостаточно осветила данный факт", - рассказал глава ЦИК.
Кроме того, поступила жалоба на наблюдателя в российском Черкесске. Он требовал от избирателей предъявлять ему паспорт, хотя это не предусмотрено законом Абхазии. "Он ворвался, вырвал документы из рук представителей участковой комиссии, в связи с чем с помощью его же коллег, его же единомышленников его попросили удалиться", - рассказал глава ЦИК. Об этой ситуации сообщили штабу, который он представляет.
"Инцидент исчерпан… Данный факт будет изучаться", - рассказал Гогия.
Экран в пресс-центре Центральной избирательной комиссии Абхазии с предварительными итогами голосования на выборах президента Абхазии
6 сентября, 16:43РИА Новости
Эксперт не исключил возможность беспорядков в Абхазии из-за выборов
000010
Обсудить 0
ЦИК АбхазииАбхазияВ мире
Рекомендуем
Выборы президента Абхазии
Хаджимба лидирует на выборах президента Абхазии
РИА
Новости
Кандидат в президенты Абхазии и действующий президент Рауль Хаджимба
В ЦИК Абхазии заявили, что Хаджимба выигрывает выборы президента
Экран в пресс-центре Центральной избирательной комиссии Абхазии с предварительными итогами голосования на выборах президента Абхазии
В Абхазии завершилось голосование на президентских выборах
Лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве
В Сети высмеяли слова Порошенко про обмен заключенными
Лента
новостей
Второй тур президентских выборов в Абхазии
Квинциния будет оспаривать победу Хаджимбы на выборах президента Абхазии
Президент РФ Владимир Путин на борту президентского самолета во время полета на авиабазу Хмеймим в Сирии. 11 декабря 2017
Экс-командир президентского борта рассказал о питании Путина в полетах
Автомобиль МВД Абхазии
МВД Абхазии взяло под усиленную охрану район, где находится ЦИК
Кандидат в президенты Абхазии и действующий президент Рауль Хаджимба во время пресс-брифинга
Президент Абхазии Хаджимба проголосовал во втором туре выборов
Кандидат в президенты Абхазии Алхас Квициния на избирательном участке во время голосования на президентских выборах
Соперник действующего президента Абхазии проголосовал на выборах в Сухуме
Избиратель бросает в урну бюллетень в день второго тура выборов президента Абхазии на избирательном участке в Москве
В Абхазии официальных заявлений в ЦИК о нарушениях на выборах не поступало
Кандидат в президенты Абхазии и действующий президент Рауль Хаджимба во время пресс-брифинга
Второй тур выборов президента пройдет в Абхазии
Экран в пресс-центре Центральной избирательной комиссии Абхазии с предварительными итогами голосования на выборах президента Абхазии
В Абхазии разрыв между кандидатами на выборах президента сократился до 1%
Парламентские выборы в Абхазии
Глава ЦИК Абхазии назвал несостоятельными доводы оппозиции
Избиратель бросает в урну бюллетень в день второго тура выборов президента Абхазии
МВД Абхазии заявило об отсутствии правонарушений на выборах президента
Избиратель бросает в урну бюллетень в день второго тура выборов президента Абхазии
ЦИК Абхазии получил жалобу с избирательного участка в российском Черкесске
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:58В России увеличат детские пособия, пишут СМИ
09:57Хабиров озвучит стратегию развития Башкирии 19 сентября
09:55Помощник Зеленского рассказал о переговорах по освобождению украинцев
09:51Силовики восемь раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:49ОДК обозначила сроки появления двигателя для сверхзвукового лайнера
09:47Беглов лидирует на выборах губернатора Петербурга с 64,54% голосов
09:47Иран опроверг сообщения о скрываемой ядерной деятельности в стране
09:47В Комсомольске-на-Амуре пик паводка отодвинулся на два дня из-за тайфуна
09:46Хасиков лидирует на выборах главы Калмыкии после обработки 99% протоколов
09:37Зеленский консультировался с европейскими лидерами по передаче Цемаха
09:36Хоррор "Оно-2" возглавил российский прокат в выходные
09:35В Москве и области на вторник объявили "желтый" уровень погодной опасности
09:32Информация о вбросе на одном из участков в Башкирии не подтвердилась
09:31На Кубани проверят обстоятельства смерти ребенка в больнице
09:31В ряде районов Хабаровского края отменили занятия в школах из-за тайфуна
09:24ОДК планирует усовершенствовать двигатель ПД-14 для самолета МС-21
09:18Военные укрепили дамбу в микрорайоне Комсомольска-на-Амуре
09:17Подсчет 100% бюллетеней на выборах главы Сахалина завершится во вторник
09:16На выборах губернатора Челябинской области победил Алексей Текслер
09:13Владимир Владимиров победил на выборах губернатора Ставропольского края
Лента новостейМолния