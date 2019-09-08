Глава ЦИК Абхазии рассказал о жалобах в ходе выборов президента

Избиратель бросает в урну бюллетень в день второго тура выборов президента Абхазии на избирательном участке в Москве

Избиратель бросает в урну бюллетень в день второго тура выборов президента Абхазии на избирательном участке в Москве

СУХУМ, 8 сен - РИА Новости. Заявлений о серьезных нарушениях на выборах президента Абхазии не поступало, однако были небольшие жалобы, сообщил глава ЦИК Абхазии Тамаз Гогия.

"Серьезных жалоб не было. Информация поступает в устном виде. В любом случае на каждую информацию мы реагируем, в том числе из-за пределов республики Абхазия", - рассказал Гогия журналистам.

Так, на одном участке избирательница пожаловалась, что ей отказали в возможности проголосовать на дому во втором туре, хотя она голосовала в первом - оказалось, что она не знала о необходимости писать заявление два раза - и для первого, и для второго туров отдельно.

"Ее претензия в том, что ЦИК недостаточно осветила данный факт", - рассказал глава ЦИК.

Кроме того, поступила жалоба на наблюдателя в российском Черкесске. Он требовал от избирателей предъявлять ему паспорт, хотя это не предусмотрено законом Абхазии. "Он ворвался, вырвал документы из рук представителей участковой комиссии, в связи с чем с помощью его же коллег, его же единомышленников его попросили удалиться", - рассказал глава ЦИК. Об этой ситуации сообщили штабу, который он представляет.