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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Глава МГИК прокомментировал явку в 17,2% на выборах в Мосгордуму

19:51 08.09.2019 (обновлено: 04:48 09.09.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЗаседание Московской городской избирательной комиссии
Заседание Московской городской избирательной комиссии
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Заседание Московской городской избирательной комиссии. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Избиратели активнее участвуют в выборах в проблемных регионах, заявил глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, комментируя явку в 17,2% на выборах в Мосгордуму.
Явка избирателей на выборах депутатов Мосгордумы к 18.00 составила 17,2%.
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"Более активное участие принимают в голосовании регионы, где что-то очень плохо", - сказал Горбунов.
Выборы в столичный парламент проходят в Москве в воскресенье, свои кандидатуры в депутаты представили 225 человек. Восьмого сентября на выборах в Мосгордуму по всей столице открылось 3602 участка, 162 из них - в больницах и СИЗО. При этом впервые в стране на трех участках в Москве проходит эксперимент по проведению электронного голосования. Кроме того, в Москве открылось 30 цифровых избирательных участков, где избиратели из регионов выбирают высших должностных лиц и депутатов Госдумы.
Отношение жителей столицы к выборам в Московскую городскую думу
6 августа, 23:00РИА Новости
Отношение жителей столицы к выборам в Московскую городскую думу
2410024
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Выборы в МосгордумуМосгоризбиркомВалентин ГорбуновГосдума РФМосковская городская думаМоскваПолитика
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