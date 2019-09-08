Глава МГИК прокомментировал явку в 17,2% на выборах в Мосгордуму

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Избиратели активнее участвуют в выборах в проблемных регионах, заявил глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, комментируя явку в 17,2% на выборах в Мосгордуму.
Явка избирателей на выборах депутатов Мосгордумы к 18.00 составила 17,2%.
"Более активное участие принимают в голосовании регионы, где что-то очень плохо", - сказал Горбунов.
Выборы в столичный парламент проходят в Москве в воскресенье, свои кандидатуры в депутаты представили 225 человек. Восьмого сентября на выборах в Мосгордуму по всей столице открылось 3602 участка, 162 из них - в больницах и СИЗО. При этом впервые в стране на трех участках в Москве проходит эксперимент по проведению электронного голосования. Кроме того, в Москве открылось 30 цифровых избирательных участков, где избиратели из регионов выбирают высших должностных лиц и депутатов Госдумы.