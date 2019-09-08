В Шереметьево самолет прервал взлет из-за датчика неисправности

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Самолет Boeing-777 сообщением Москва-Владивосток прекратил взлет в аэропорту "Шереметьево" после срабатывания датчика неисправности одного из двигателей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"Во время рулежки на взлетно-посадочную полосу сработал датчик неисправности двигателя", - сказал собеседник агентства.

По его словам, командир воздушного судна принял решение заглушить двигатели. Находившихся на борту самолета около 200 пассажиров уже доставили в аэропорт.