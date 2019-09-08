Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-08T23:03Z
https://ria.ru/20190908/1558459546.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155327/63/1553276389_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_c7c14ae15766293053dcc581ec1d4233.jpg
РИА Новости

В Шереметьево самолет прервал взлет из-за датчика неисправности

19:43 08.09.2019 (обновлено: 23:03 08.09.2019)
13880
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВывеска на здании терминала аэропорта Шереметьево
Вывеска на здании терминала аэропорта Шереметьево
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Вывеска на здании терминала аэропорта Шереметьево. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Самолет Boeing-777 сообщением Москва-Владивосток прекратил взлет в аэропорту "Шереметьево" после срабатывания датчика неисправности одного из двигателей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"Во время рулежки на взлетно-посадочную полосу сработал датчик неисправности двигателя", - сказал собеседник агентства.
По его словам, командир воздушного судна принял решение заглушить двигатели. Находившихся на борту самолета около 200 пассажиров уже доставили в аэропорт.
Обстоятельства инцидента выясняются.
Столкновение самолетов в аэропорту Шереметьево
3 сентября, 17:54РИА Новости
Опубликовано видео с места столкновения самолетов в Шереметьево
530377
Обсудить 1
ТуризмНовости - ТуризмМоскваШереметьево (аэропорт)Происшествия
Рекомендуем
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Шторм унес жизни двух человек в Крыму, один пропал без вести
РИА
Новости
Лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве
В Сети высмеяли слова Порошенко про обмен заключенными
Логотип корпорации Роскосмос
На режимном объекте "Роскосмоса" задержали 17 человек
Пьяный мужчина
В Великобритании турист заплатил за пиво более 60 тысяч евро
Лента
новостей
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
В ОП Москвы предрекли "невиданные результаты" электронного голосования
Президент РФ Владимир Путин на борту президентского самолета во время полета на авиабазу Хмеймим в Сирии. 11 декабря 2017
Экс-командир президентского борта рассказал о питании Путина в полетах
Старший помощник председателя СК РФ Игорь Комиссаров
Путин уволил помощника Бастрыкина
Флаги возле Дворца Европы в Страсбурге
В Европарламенте предложили отменить санкции против России
Логотип компании Google
Роскомнадзор выявил политическую рекламу в Google и Facebook в ходе выборов
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК работает на месте обнаружения сгоревшего вертолета Ми-2 на Таймыре
Штурмовик Су-25
Источник назвал заводской брак причиной крушения Су-25 на Ставрополье
Протоиерей Дмитрий Смирнов
Протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией
Самолет авиакомпании Россия
Авиакомпания "Россия" опровергла данные о возгорании самолета в Шереметьево
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Полиция задержала подозреваемого в нападении на Памфилову
Мэр Москвы Сергей Собянин голосует на выборах в Московскую городскую Думу на избирательном участке № 90
Собянин прокомментировал результаты выборов в Мосгордуму
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:59Обстановка в Сухуме после подсчета голосов второго тура выборов спокойная
09:58В России увеличат детские пособия, пишут СМИ
09:57Хабиров озвучит стратегию развития Башкирии 19 сентября
09:55Помощник Зеленского рассказал о переговорах по освобождению украинцев
09:51Силовики восемь раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:49ОДК обозначила сроки появления двигателя для сверхзвукового лайнера
09:47Беглов лидирует на выборах губернатора Петербурга с 64,54% голосов
09:47Иран опроверг сообщения о скрываемой ядерной деятельности в стране
09:47В Комсомольске-на-Амуре пик паводка отодвинулся на два дня из-за тайфуна
09:46Хасиков лидирует на выборах главы Калмыкии после обработки 99% протоколов
09:37Зеленский консультировался с европейскими лидерами по передаче Цемаха
09:36Хоррор "Оно-2" возглавил российский прокат в выходные
09:35В Москве и области на вторник объявили "желтый" уровень погодной опасности
09:32Информация о вбросе на одном из участков в Башкирии не подтвердилась
09:31На Кубани проверят обстоятельства смерти ребенка в больнице
09:31В ряде районов Хабаровского края отменили занятия в школах из-за тайфуна
09:24ОДК планирует усовершенствовать двигатель ПД-14 для самолета МС-21
09:18Военные укрепили дамбу в микрорайоне Комсомольска-на-Амуре
09:17Подсчет 100% бюллетеней на выборах главы Сахалина завершится во вторник
09:16На выборах губернатора Челябинской области победил Алексей Текслер
Лента новостейМолния