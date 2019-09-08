СМИ сообщили о планах главы автоконцерна Nissan покинуть свой пост

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Глава японского автоконцерна Nissan Хирото Саикава решил уйти в отставку после того, как признал, что получил завышенный доход, сообщило издание Глава японского автоконцерна Nissan Хирото Саикава решил уйти в отставку после того, как признал, что получил завышенный доход, сообщило издание Nikkei Asian Review со ссылкой на источники.

Ранее сообщалось со ссылкой на телекомпанию NHK, что глава Nissan пообещал вернуть часть доходов от акций после того, как в СМИ попала информация о получении им завышенного дохода. Автоконцерн выяснил, что шесть лет назад Саикава скорректировал дату получения дохода от акций на день после повышения их курса. В результате этой операции он получил на 47 миллионов иен (около 440 тысяч долларов) больше, чем должен был. Таким образом повышали свои доходы от акций компании еще несколько человек в руководстве. Вопрос будет рассматриваться на совете директоров компании.

Издание отмечает, что Саикава сказал о своем решении уйти в отставку нескольким руководителям компании. Точная дата его ухода с должности еще не определена, равно как и в настоящее время не ясно, кто займет этот пост.

По информации источников издания, комитет Nissan, который занимается выдвижением кандидатур и куда входят в основном иностранные директора, еще в июле начал искать замену Саикаве.

В понедельник Nissan проведет заседание совета директоров, на котором управляющие обсудят вопрос о получении главой концерна завышенного дохода и рассмотрят список кандидатов на пост гендиректора, после чего подтвердят процесс отбора. Кроме того, предполагается, что на заседании будет решено, наказывать ли Саикаву за осуществленную им финансовую схему или нет.