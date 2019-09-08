Глава МГИК прогнозирует явку на выборах в МГД на уровне прошлых выборов

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов прогнозирует явку избирателей на выборах в Мосгордуму седьмого созыва на уровне предыдущих выборов в столичный парламент - до 22%.
По итогам выборов депутатов Мосгордумы шестого созыва явка избирателей составила 21,04%, большинство мест в парламенте получила "Единая Россия" - 28 мандатов, также в столичный парламент прошли пять представителей КПРФ, один депутат от ЛДПР, один от партии "Родина" и 10 самовыдвиженцев.
"Я думаю, что 21% перевалим. Но все зависит от москвичей, еще целый час есть. Голосование идет. Думаю, итоговая явка будет в пределах 21-22%", - сказал Горбунов.
Выборы в столичный парламент проходят в Москве в воскресенье, свои кандидатуры в депутаты представили 225 человек. Восьмого сентября на выборах в Мосгордуму по всей столице открылось 3602 участка, 162 из них - в больницах и СИЗО. При этом впервые в стране на трех участках в Москве пройдет эксперимент по проведению электронного голосования. Кроме того, в Москве открылось 30 цифровых избирательных участков, где избиратели из регионов выбирают высших должностных лиц и депутатов Госдумы.
23 августа, 14:56РИА НовостиВыборы в Мосгордуму — 2019