Глава МГИК прогнозирует явку на выборах в МГД на уровне прошлых выборов

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов прогнозирует явку избирателей на выборах в Мосгордуму седьмого созыва на уровне предыдущих выборов в столичный парламент - до 22%.

По итогам выборов депутатов Мосгордумы шестого созыва явка избирателей составила 21,04%, большинство мест в парламенте получила "Единая Россия" - 28 мандатов, также в столичный парламент прошли пять представителей КПРФ, один депутат от ЛДПР, один от партии "Родина" и 10 самовыдвиженцев.

"Я думаю, что 21% перевалим. Но все зависит от москвичей, еще целый час есть. Голосование идет. Думаю, итоговая явка будет в пределах 21-22%", - сказал Горбунов.