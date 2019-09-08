Явка на электронном голосовании на выборах в МГД на 19.00 составила 89,4%

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Явка на электронном голосовании на выборах в Мосгордуму на 19.00 составила 89,4%, сообщил журналистам заместитель председателя Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.
"На 19.00 явка составляет 89,4% от количества избирателей, включенных в списки", - сказал Ермолов.
Выборы в столичный парламент проходят в Москве в воскресенье, свои кандидатуры в депутаты представили 225 человек. Восьмого сентября на выборах в Мосгордуму по всей столице открылось 3 602 участков, 162 из них – в больницах и СИЗО. При этом впервые в стране на трех участках в Москве проходит эксперимент по проведению электронного голосования. Кроме того, в Москве открылось 30 цифровых избирательных участков, где избиратели из регионов выбирают высших должностных лиц и депутатов Госдумы.
23 августа, 14:56РИА НовостиВыборы в Мосгордуму — 2019