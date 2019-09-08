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РИА Новости

МИД Грузии назвал второй тур выборов в Абхазии нелегитимным

19:15 08.09.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВыборы президента Абхазии
Выборы президента Абхазии
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Выборы президента Абхазии
ТБИЛИСИ, 8 сен - РИА Новости. МИД Грузии считает второй тур президентских выборов в Абхазии нелегитимным, заявил заместитель главы ведомства Лаша Дарсалия.
"Данные выборы, вместе с тем что являются незаконными, у них нет никакой легитимации, ни политической, ни моральной", - заявил Дарсалия журналистам, добавив, что выборы не признает и международное сообщество, а их цель "легитимация оккупации территорий Грузии".
В воскресенье в Абхазии проходит второй тур выборов президента, в который вышли действующий президент Рауль Хаджимба (24,83%) и председатель оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния (22,91%).
В грузинском МИД и после первого тура выборов в Абхазии, который прошел в августе, утверждали, что они противоречат нормам международного права и не будут иметь юридической силы. В Абхазии в ответ на эти заявления тогда отмечали, что выборы соответствуют всем правовым и демократическим нормам и стандартам, проходят в строгом соответствии с законодательством.
Россия 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.
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