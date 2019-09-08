МИД Грузии назвал второй тур выборов в Абхазии нелегитимным

"Данные выборы, вместе с тем что являются незаконными, у них нет никакой легитимации, ни политической, ни моральной", - заявил Дарсалия журналистам, добавив, что выборы не признает и международное сообщество, а их цель "легитимация оккупации территорий Грузии".

В грузинском МИД и после первого тура выборов в Абхазии, который прошел в августе, утверждали, что они противоречат нормам международного права и не будут иметь юридической силы. В Абхазии в ответ на эти заявления тогда отмечали, что выборы соответствуют всем правовым и демократическим нормам и стандартам, проходят в строгом соответствии с законодательством.