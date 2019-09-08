Явка на выборах главы Калмыкии к 18.00 составила почти 48%

ЭЛИСТА, 8 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах главы Калмыкии к 18.00 составила 47,98%, сообщил журналистам председатель республиканского избиркома Александр Дикалов.
"На 18 часов явка составила 47,98%", - сообщил Дикалов.
На выборах главы региона в 2014 году явка на это время составляла 51,93%.
На пост главы Калмыкии претендуют четыре кандидата: действующий врио главы республики Бату Хасиков ( "Единая Россия"), Наталья Манжикова ("Справедливая Россия"), Петр Вышкварок (ЛДПР), Батыр Мучаев ("Патриоты России"). Кроме того, в воскресенье в Элисте выбирают депутатов в городское собрание.