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РИА Новости
Ситуация в Судане

Министры переходного правительства Судана принесли присягу

19:11 08.09.2019
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© РИА Новости / Салих Башир / Перейти в фотобанкМитинг в Хартуме
Митинг в Хартуме
© РИА Новости / Салих Башир
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Митинг в Хартуме. Архивное фото
КАИР, 8 сен - РИА Новости. Члены сформированного правительства Судана в воскресенье принесли присягу и официально приступили к работе, об этом сообщает суданское информационное агентство SUNA.
Присягу членов кабинета министров принимал глава верховного суда страны, руководитель Суверенного совета Судана, а также глава суданского правительства.
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В четверг Суверенный совет Судана утвердил состав переходного правительства страны. В него вошли 19 министров и шесть государственных министров.
Впервые в истории арабского мира пост главы МИД заняла женщина - Асма Абдалла. Генерал-лейтенант Джамал Амру назначен министром обороны, главой МВД стал генерал-лейтенант Тарифи Идрис.
Формирование правительства стало возможным после подписания суданскими гражданскими силами и военными конституционной декларации, которая оговаривает шаги по формированию институтов государственной власти на переходный период.
Судан с конца прошлого года переживает период нестабильности, вызванный экономическим спадом и последовавшими народными протестами. В апреле в Судане произошел военный переворот. Правивший 30 лет президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму.
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