Министры переходного правительства Судана принесли присягу

КАИР, 8 сен - РИА Новости. Члены сформированного правительства Судана в воскресенье принесли присягу и официально приступили к работе, об этом сообщает суданское информационное агентство Члены сформированного правительства Судана в воскресенье принесли присягу и официально приступили к работе, об этом сообщает суданское информационное агентство SUNA

Присягу членов кабинета министров принимал глава верховного суда страны, руководитель Суверенного совета Судана, а также глава суданского правительства.

В четверг Суверенный совет Судана утвердил состав переходного правительства страны. В него вошли 19 министров и шесть государственных министров.

Впервые в истории арабского мира пост главы МИД заняла женщина - Асма Абдалла. Генерал-лейтенант Джамал Амру назначен министром обороны, главой МВД стал генерал-лейтенант Тарифи Идрис.

Формирование правительства стало возможным после подписания суданскими гражданскими силами и военными конституционной декларации, которая оговаривает шаги по формированию институтов государственной власти на переходный период.