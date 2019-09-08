Министры переходного правительства Судана принесли присягу

КАИР, 8 сен - РИА Новости. Члены сформированного правительства Судана в воскресенье принесли присягу и официально приступили к работе, об этом сообщает суданское информационное агентство SUNA.
Присягу членов кабинета министров принимал глава верховного суда страны, руководитель Суверенного совета Судана, а также глава суданского правительства.
21 августа, 22:28Ситуация в СуданеВ Судане вступил в должность новый премьер-министр
В четверг Суверенный совет Судана утвердил состав переходного правительства страны. В него вошли 19 министров и шесть государственных министров.
Впервые в истории арабского мира пост главы МИД заняла женщина - Асма Абдалла. Генерал-лейтенант Джамал Амру назначен министром обороны, главой МВД стал генерал-лейтенант Тарифи Идрис.
Формирование правительства стало возможным после подписания суданскими гражданскими силами и военными конституционной декларации, которая оговаривает шаги по формированию институтов государственной власти на переходный период.
Судан с конца прошлого года переживает период нестабильности, вызванный экономическим спадом и последовавшими народными протестами. В апреле в Судане произошел военный переворот. Правивший 30 лет президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму.