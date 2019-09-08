Явка на выборах в парламент Севастополя к 18.00 превысила 25%

СЕВАСТОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости. Явка на выборах в законодательное собрание Севастополя к 18.00 составила 25,24%, что более чем в полтора раза меньше явки на выборах в парламент в 2014 году, сообщили журналистам в горизбиркоме.

"По состоянию на 18 часов по московскому времени в голосовании приняло участие около 25,24% от общего числа избирателей", - сообщили в горизбиркоме.

На выборах в законодательное собрание первого созыва в 2014 году явка к 18.00 превышала 41%. Право голоса на выборах в заксобрание Севастополя имеют более 320 тысяч избирателей.