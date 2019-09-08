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РИА Новости
Единый день голосования

Явка на выборах в парламент Севастополя к 18.00 превысила 25%

19:00 08.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкИзбиратель в единый день голосования
Избиратель в единый день голосования
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Избиратель в единый день голосования
СЕВАСТОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости. Явка на выборах в законодательное собрание Севастополя к 18.00 составила 25,24%, что более чем в полтора раза меньше явки на выборах в парламент в 2014 году, сообщили журналистам в горизбиркоме.
"По состоянию на 18 часов по московскому времени в голосовании приняло участие около 25,24% от общего числа избирателей", - сообщили в горизбиркоме.
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На выборах в законодательное собрание первого созыва в 2014 году явка к 18.00 превышала 41%. Право голоса на выборах в заксобрание Севастополя имеют более 320 тысяч избирателей.
Выборы депутатов второго созыва законодательного собрания Севастополя проходят по смешанной системе. В парламенте региона 24 депутата, из них две трети (16 депутатов) избираются по партийным спискам, восемь - по мажоритарным округам. На места в парламенте претендуют представители "Единой России", КПРФ, ЛДПР, "Справедливой России", Российской партии пенсионеров за социальную справедливость и "Коммунистов России". В выборах принимают участие 54 кандидата-одномандатника.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru >>
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Единый день голосованияСевастопольПолитика
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