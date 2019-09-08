Комиссия в Госдуме изучит данные о вмешательстве Google и Facebook в выборы

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ внимательно изучит данные о вмешательстве в выборы со стороны Google и Facebook, собранные Центризбиркомом и Роскомнадзором, заявил глава комиссии Василий Пискарев.

Ранее замглавы ЦИК Николай Булаев заявил, что многие материалы, опубликованные на ресурсах Facebook и Google, можно считать вмешательством во внутренние дела РФ. В Роскомнадздоре сообщили, что выявили политическую рекламу в Google и Facebook в день выборов и расценивают ее как вмешательство во внутренние дела РФ. Ведомство намерено передать парламентариям данные о нарушениях российского законодательства о выборах.

"Данные о вмешательстве в выборы в России со стороны зарубежных компаний Google и Facebook, собранные Центризбиркомом и Роскомнадзором, будут внимательно изучены комиссией Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела Российской Федерации", - сказал Пискарев журналистам.

Депутат напомнил, что ранее комиссия уже направила запросы, чтобы получить имеющиеся у ЦИК РФ и Роскомнадзора материалы о вмешательстве во внутренние дела РФ. После их изучения комиссия намерена пригласить представителей компаний на заседание для пояснений, добавил он.