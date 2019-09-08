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РИА Новости
Единый день голосования

Комиссия в Госдуме изучит данные о вмешательстве Google и Facebook в выборы

18:58 08.09.2019 (обновлено: 19:02 08.09.2019)
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© PA / Stefan RousseauЛоготип компании Google
Логотип компании Google
© PA / Stefan Rousseau
Логотип компании Google. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ внимательно изучит данные о вмешательстве в выборы со стороны Google и Facebook, собранные Центризбиркомом и Роскомнадзором, заявил глава комиссии Василий Пискарев.
Ранее замглавы ЦИК Николай Булаев заявил, что многие материалы, опубликованные на ресурсах Facebook и Google, можно считать вмешательством во внутренние дела РФ. В Роскомнадздоре сообщили, что выявили политическую рекламу в Google и Facebook в день выборов и расценивают ее как вмешательство во внутренние дела РФ. Ведомство намерено передать парламентариям данные о нарушениях российского законодательства о выборах.
Логотип компании Google
Вчера, 17:39Единый день голосования
Роскомнадзор передаст факты о нарушениях Google в парламентскую комиссию
"Данные о вмешательстве в выборы в России со стороны зарубежных компаний Google и Facebook, собранные Центризбиркомом и Роскомнадзором, будут внимательно изучены комиссией Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела Российской Федерации", - сказал Пискарев журналистам.
Депутат напомнил, что ранее комиссия уже направила запросы, чтобы получить имеющиеся у ЦИК РФ и Роскомнадзора материалы о вмешательстве во внутренние дела РФ. После их изучения комиссия намерена пригласить представителей компаний на заседание для пояснений, добавил он.
Парламентарий попросил также другие государственные органы, политические партии и общественные организации сообщать в комиссию о выявленных ими фактах иностранного вмешательства. "Они обязательно будут нами рассмотрены", - заключил Пискарев.
Работа информационного центра ЦИК РФ
Вчера, 16:30Единый день голосования
В ЦИК прокомментировали данные о возможном вмешательстве Google в выборы
421420511
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Единый день голосованияGoogleГосдума РФРоссияFacebook, Inc.Политика
Популярные комментарии
А вот и отмазка подъехала, значит результаты для власти (Едра) неутешительные)
8 сентября, 19:31
d-e-p-e-c-h-e
28310021
Опять виновата Америка. Зато когда у них выборы происходят, то они винят российских хакеров. Почему тогда российские хакеры не влияют на выборы в России, а виновата как всегда Америка?)
8 сентября, 19:30
Infectant
22220022
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