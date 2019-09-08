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РИА Новости

Явка на выборах в Вологодской области к 18.00 составила почти 34%

18:45 08.09.2019 (обновлено: 04:47 09.09.2019)
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© РИА Новости / Кирилл Ясько / Перейти в фотобанкЕдиный день голосования в регионах России
Единый день голосования в регионах России
© РИА Новости / Кирилл Ясько
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Единый день голосования в регионах России
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен – РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Вологодской области на 18.00 составила 33,88%, сообщает избирательная комиссия региона.
"По состоянию на 18.00 явка избирателей в Вологодской области составила 33,88%, проголосовали 316 525 человек", - говорится в сообщении.
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Лидерами по числу пришедших на участки избирателей стали Усть-Кубинский район – 60,21%, Нюксенский район – 53,96%, Тарногский район – 51,16%.
В области голосуют более 930 тысяч человек, более одной тысячи из них проголосуют впервые. В регионе работают 968 участков для голосования.
На пост главы региона претендуют действующий губернатор Олег Кувшинников от партии "Единая Россия", Ольга Ширикова от ЛДПР, Вадим Петриенко от партии "Народный альянс", Алексей Рылеев от "Родины", Маргарита Савоськина от "Справедливой России".
Кроме того, избиратели Грязовецкого, Междуреченского и Тотемского муниципальных районов принимают участие в дополнительных выборах депутата Законодательного собрания Вологодской области по Грязовецкому одномандатному избирательному округу № 13. Еще в 10 муниципалитетах проходят выборы глав и депутатов представительных органов муниципальных образований, в том числе выборы депутатов Вологодской городской думы.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru >>
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