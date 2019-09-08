В МВД сообщили о снижении преступности в день голосования

МОСКВА, 8 сен РИА Новости. Почти на треть снизился уровень преступности "выходного дня" в России в день голосования, заявил в воскресенье первый заместитель главы МВД РФ генерал-полковник Александр Горовой.

"Оперативная обстановка контролируется, мы регистрируем снижение преступности почти на треть с учетом среднесуточного по выходным дням в осенне-зимний период", - сказал он в ЦИК в единый день голосования.